Премьер Пакистана осудил атаки хуситов на саудовские танкеры

«Я решительно осудил атаки хуситов на саудовские нефтяные танкеры в Красном море. Подобные действия недопустимы. Они нарушают международное право, угрожают свободе судоходства и подрывают мир и безопасность в регионе», — написал Шариф в соцсети X.
Пакистанский лидер выразил солидарность с Эр-Риядом. Он заявил, что страна готова оказать королевству твердую поддержку «в эти непростые времена».
Шариф также отметил, что стороны договорились продолжить совместную работу. Речь идет об обеспечении мира, безопасности и стабильности, а также свободы судоходства в Красном море, Ормузском проливе и регионе в целом.
Исламабад и Эр-Рияд связывают давние отношения в сфере экономики и обороны. В сентябре 2025 года премьер Пакистана и кронпринц Саудовской Аравии подписали стратегическое оборонное соглашение. Документ предусматривает возможность доступа королевства к пакистанскому ядерному оружию. Саудовская Аравия, в свою очередь, оказывает Пакистану финансовую помощь и поставляет нефть.