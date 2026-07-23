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Премьер Пакистана осудил атаки хуситов на саудовские танкеры

Глава правительства Пакистана Шахбаз Шариф провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом. В ходе беседы он выступил с осуждением атак хуситов на саудовские танкеры.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Я решительно осудил атаки хуситов на саудовские нефтяные танкеры в Красном море. Подобные действия недопустимы. Они нарушают международное право, угрожают свободе судоходства и подрывают мир и безопасность в регионе», — написал Шариф в соцсети X.

Пакистанский лидер выразил солидарность с Эр-Риядом. Он заявил, что страна готова оказать королевству твердую поддержку «в эти непростые времена».

Шариф также отметил, что стороны договорились продолжить совместную работу. Речь идет об обеспечении мира, безопасности и стабильности, а также свободы судоходства в Красном море, Ормузском проливе и регионе в целом.

Исламабад и Эр-Рияд связывают давние отношения в сфере экономики и обороны. В сентябре 2025 года премьер Пакистана и кронпринц Саудовской Аравии подписали стратегическое оборонное соглашение. Документ предусматривает возможность доступа королевства к пакистанскому ядерному оружию. Саудовская Аравия, в свою очередь, оказывает Пакистану финансовую помощь и поставляет нефть.

Ранее хуситы объявили о морской блокаде Саудовской Аравии. Ограничения для морского судоходства стали ответом на блокаду портов в Йемене.

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