Врачи отпустили домой пострадавших в результате атаки БПЛА на Воронеж

Стало известно о состоянии пострадавших в результате массированной атаки на Воронежскую область в ночь на 23 июля. Напомним, по данным губернатора региона Александра Гусева, от удара беспилотника в частном доме под Воронежем возник пожар, в котором погиб трехлетний мальчик. Его родители получили травмы.
Также пострадал 19-летний парень. У него легкие повреждения.
Врачи оперативно оказали первую помощь всем раненым, после чего отпустили их лечиться домой.
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