Эксперт Роспотребнадзора рассказал о скрытых опасностях на даче

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Дачников на территории могут подстерегать скрытые опасности, такие как клещи и грызуны, являющиеся переносчиками множества инфекций, сообщил РИА Новости ведущий эксперт CMD Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.
Двадцать третьего июля отмечается день дачника в России.
«Особое значение имеют защитные меры против потенциальных биологических угроз, порою даже невидимых. Клещи — возможные переносчики вирусного клещевого энцефалита, болезни Лайма, анаплазмоза человека, эрлихиоза, клещевых пятнистых лихорадок. И, конечно, присутствие этих членистоногих на вашем участке крайне нежелательно», — сказал Лебедев.
Он подчеркнул, что при обработке территории дачи от клещей обязательно следует использовать средства индивидуальной защиты. По его словам, после обработки на участке лучше не находиться в течение нескольких дней. А осенью нужно обработать участок второй раз — это поможет снизить численность популяции паразитов в следующем сезоне, добавил эксперт.
Лебедев подчеркнул, что грызуны, обитающие на даче, могут распространять несколько опасных для человека инфекций: бешенство, туляремию, иерсиниоз, гельминтозы и чуму. При этом самым надежным способом защиты является обработка участка от грызунов, сообщил он.
«Кроме того, следует не допускать проникновения крыс и мышей в помещения. Осмотрите дом и подсобные постройки на наличие щелей, через которые грызуны могут проникать внутрь, и заделайте их. Продукты нужно хранить в недоступных для грызунов местах в крепкой, герметичной упаковке», — уточнил он.
При встрече с грызуном его ни в коем случае нельзя трогать, заявил Лебедев. В случае укуса необходимо срочно обратиться в травматологический пункт для профилактики от бешенства, отметил он.