Эксперт Роспотребнадзора рассказал о скрытых опасностях на даче

Он подчеркнул, что при обработке территории дачи от клещей обязательно следует использовать средства индивидуальной защиты. По его словам, после обработки на участке лучше не находиться в течение нескольких дней. А осенью нужно обработать участок второй раз — это поможет снизить численность популяции паразитов в следующем сезоне, добавил эксперт.