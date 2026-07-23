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Эксперт Роспотребнадзора рассказал о скрытых опасностях на даче

РИА Новости: эксперт Лебедев предупредил о переносчиках инфекций на даче.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Дачников на территории могут подстерегать скрытые опасности, такие как клещи и грызуны, являющиеся переносчиками множества инфекций, сообщил РИА Новости ведущий эксперт CMD Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

Двадцать третьего июля отмечается день дачника в России.

«Особое значение имеют защитные меры против потенциальных биологических угроз, порою даже невидимых. Клещи — возможные переносчики вирусного клещевого энцефалита, болезни Лайма, анаплазмоза человека, эрлихиоза, клещевых пятнистых лихорадок. И, конечно, присутствие этих членистоногих на вашем участке крайне нежелательно», — сказал Лебедев.

Он подчеркнул, что при обработке территории дачи от клещей обязательно следует использовать средства индивидуальной защиты. По его словам, после обработки на участке лучше не находиться в течение нескольких дней. А осенью нужно обработать участок второй раз — это поможет снизить численность популяции паразитов в следующем сезоне, добавил эксперт.

Лебедев подчеркнул, что грызуны, обитающие на даче, могут распространять несколько опасных для человека инфекций: бешенство, туляремию, иерсиниоз, гельминтозы и чуму. При этом самым надежным способом защиты является обработка участка от грызунов, сообщил он.

«Кроме того, следует не допускать проникновения крыс и мышей в помещения. Осмотрите дом и подсобные постройки на наличие щелей, через которые грызуны могут проникать внутрь, и заделайте их. Продукты нужно хранить в недоступных для грызунов местах в крепкой, герметичной упаковке», — уточнил он.

При встрече с грызуном его ни в коем случае нельзя трогать, заявил Лебедев. В случае укуса необходимо срочно обратиться в травматологический пункт для профилактики от бешенства, отметил он.

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