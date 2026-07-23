Успенский храм. Как церковь Алиных в Чердыни стала музеем истории веры

• Чертёж иконостаса 1884 года. Проект для Успенской церкви разработал иконописец Алипий Федосеев по заказу купца Василия Алина. Федосеев был родом из чердынского села Покча, где работала его иконописная мастерская. Сам иконостас не сохранился. В экспозиции представлен его чертёж. Отдельные иконы из иконостаса сохранились в фондах музея. А ЗНАЛИ ЛИ ВЫ?