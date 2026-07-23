Успенский храм. Как церковь Алиных в Чердыни стала музеем истории веры

Чердынь — один из древнейших городов Урала. Здесь, на высоком берегу реки Колвы, стоит белокаменная Успенская церковь. Ей почти 250 лет. Она пережила многое и сегодня живёт новой жизнью — как единственный на Урале Музей истории веры.
Музей истории веры.
(Церковь Успения Пресвятой Богородицы, Успенская церковь, Алинская церковь).
Адрес: г. Чердынь, ул. Успенская, 59.
Здесь собраны уникальные иконы и артефакты, рассказывающие о православной культуре северного Прикамья, о жизни города и его людей — от купцов-благотворителей до священников, погибших за веру, и монахинь, спасших сотни детских жизней.
Это и история искусства, и история Чердыни, и память о тех, кто здесь жил, молился и верил.
Каменный храм Успения Пресвятой Богородицы был построен в 1757—1784 годах на месте деревянных церквей Успенского женского (девичьего) монастыря.
О самом монастыре мы знаем благодаря писцовой книге Михаила Фёдоровича Кайсарова — он упоминается в переписи 1623−1624 годов.
Обитель была малочисленной, не имела обширных пашенных земель и существовала главным образом на пожертвования прихожан и ругу (государственное содержание).
В 1764 году по указу Екатерины II, в ходе секуляризационной реформы, её упразднили. Монахинь перевели в Уфу, а строящуюся каменную церковь сделали приходской.
Храм двухэтажный, одноглавый, с двумя престолами:
верхний — Успения Пресвятой Богородицы;
нижний — Рождества Христова.
Её колокольня изначально была сконструирована не очень удачно. Окончательный облик — с высоким шпилем, ставшим архитектурной доминантой города, — церковь приобрела лишь почти столетие спустя.
Внутри своды расписывали мастера, предположительно из артели палехского иконописца Николая Софонова, поставщика Императорского двора.
Роспись была заказана купцом Николаем Петровичем Алиным — представителем одной из самых влиятельных купеческих династий Чердыни (Алины большие), занимавшейся пушной торговлей.
Фрагменты этих росписей сохранились до наших дней: в советские годы их просто покрыли толстым слоем краски, а затем забелили известь, сегодня они частично расчищены — насколько это было возможно.
Состояние фресок далеко от идеального, но даже в таком виде они производят сильное впечатление.
Особенно выделяется роспись притвора на тему Страшного суда (Судного дня), где можно разглядеть лик Христа, Богородицу и Иоанна Предтечу (см. рубрику «А вы знали». Пять интересных фактов о храме-музее).
В 1930-е годы церковь закрыли, колокольню и купол разобрали.
Здание передали под общежитие педагогического техникума, позже — под архив и библиотеку. С 1947 года оно на балансе краеведческого музея.
Идею создать в здании бывшей Успенской церкви Музей истории веры предложил занимавший в то время пост главы Чердынской районной администрации Сергей Фёдорович Миллер, а научным руководителем стал Георгий Николаевич Чагин (1944−2018) — знаменитый уроженец Чердыни, доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель искусств РФ, долгие годы (с 1967 по 1974 год), возглавлявший Чердынский краеведческий музей.
Создавался он в рамках празднования 2000-летия христианства.
Открытие музея состоялось 28 августа 2000 года — в день Успения Пресвятой Богородицы, которому посвящён верхний престол храма.
Дата выбрана неслучайно: церковь, долгие годы служившая складом и архивом, обрела новую жизнь именно в день своего главного престольного праздника.
ЧТО ПОСМОТРЕТЬ?
Вера и искусство: два этажа истории.
В храме-музее с 2024 года действуют две постоянные экспозиции.
1. «Странствующая церковь» (первый этаж).
Экспозиция посвящена христианизации Пермской земли и истории Иоанно-Богословского монастыря — первого на Урале.
Он был основан в 1463 году, сразу после крещения Перми Великой (1462 год).
Изначально мужской, он действует и сегодня, оставаясь одним из старейших монастырей России.
Именно сюда, в Чердынь, прибыла православная миссия, и именно отсюда вера распространялась по всему Прикамью.
Один из важнейших экспонатов — крест с берега Камы из села Бондюг, стоявший на месте высадки миссионеров. Датируется он 1619 годом.
И хотя это не первый крест (их обновляли по мере ветшания), он — живое свидетельство того, как православие укоренялось на уральской земле.
Центральная часть экспозиции — рассказ о судьбе игуменьи Руфины (Кокоревой) и её насельниц.
В 1911 году Иоанно-Богословский монастырь получил статус женского, и его настоятельницей стала игуменья Руфина. (Монастырь оставался женским до 2019 года; в 1940-е годы его закрыли, а в 2003—2005 годах возродили как мужской).
Её нередко называли царской игуменьей: она вела переписку с династией Романовых, а в годы Первой мировой войны над монастырским приютом шефствовала великая княжна Татьяна Николаевна Романова, вторая дочь императора Николая II и императрицы Александры Фёдоровны.
К 1917 году в обители было 70 сестёр и 70 детей в приюте.
После революции и наступления Красной армии игуменья Руфина в июне 1919 года вместе с четырьмя монахинями покинула Чердынь, отступая с частями Белой армии. Их путь пролегал через Пермь, Новониколаевск, Владивосток, Харбин и завершился в Шанхае.
Где бы ни останавливались сёстры, они повсюду устраивали монашеские общины, открывали приюты, ухаживали за больными и ранеными, спасали сирот.
Игуменья Руфина скончалась 28 августа 1937 года в Шанхае.
Дело обители продолжила её верная помощница — монахиня Ариадна (в миру Августа Мичурина). Под её руководством община пережила новые испытания: в 1949 году сёстры и воспитанницы оказались на острове Тубабао (Филиппины) среди русских беженцев, а затем перебрались в Сан-Франциско.
В Америке они основали Богородице-Владимирский монастырь — первый православный женский монастырь на американском континенте — и продолжили традицию милосердия. За два десятилетия служения в эмиграции при общинах Руфины и Ариадны нашли приют и получили воспитание более 600 девочек.
Сегодня музей ведёт исследовательскую работу, разыскивает потомков тех самых спасённых детей — они живут в России, Австралии, Европе, Америке.
2. «Церковное искусство Северного Прикамья» (второй этаж).
Здесь представлены иконы (как списки, так и подлинные), облачения священнослужителей, документы и книги, раскрывающие роль православия в традиционной культуре северного Прикамья.
Это предметы, собранные из закрытых храмов и часовен бывшего Чердынского уезда. Среди них есть и иконы, хранящие следы ударов топором или молотком — свидетельства эпохи гонений на церковь.
Особого внимания заслуживают:
• Икона святителя Николая Чудотворца. Список с чудотворного образа Николая Чудотворца из с. Ныроб, явленного в 17 веке. Она написана чердынскими мастерами, но кем именно — точно неизвестно.
• Семейные иконы — «небесное древо». На них изображены святые, соимённые членам рода. Традиция заказывать такие иконы была прежде широко распространена среди православных.
• Икона «Собор всех святых». Включает святых православной церкви до начала 19 в. Образы написаны мелкой прописью, они все тщательно детализированы.
• Иконы на камне и на морской раковине. Одна из них двусторонняя и написана на камне, другая — на морской раковине с перламутровым фоном. Это примеры того, как мастера искали необычные способы визуализации духовных знаний.
• Антиминсы. Платы с зашитыми мощами, необходимые для богослужения. Обычно верующие их не видят — они находятся в алтаре. В экспозиции они доступны для обозрения, в некоторых до сих пор сохранились мощи.
• Плащаница. Вышита золотной нитью, с прекрасно сохранившейся живописью.
• Чертёж иконостаса 1884 года. Проект для Успенской церкви разработал иконописец Алипий Федосеев по заказу купца Василия Алина. Федосеев был родом из чердынского села Покча, где работала его иконописная мастерская. Сам иконостас не сохранился. В экспозиции представлен его чертёж. Отдельные иконы из иконостаса сохранились в фондах музея. А ЗНАЛИ ЛИ ВЫ?
Пять фактов про храм-музей.
1. Здание пережило большой пожар.
Успенская церковь серьёзно пострадала от сильнейшего пожара 2 июня 1792 года, уничтожившего большую часть Чердыни. Она устояла, но огонь серьёзно повредил её перекрытия, кровлю и внутреннее убранство.
2. Храм называют Алинским.
В народе Успенскую церковь называют Алинской — по фамилии купеческой династии, которая на протяжении многих лет вкладывала средства на украшение и содержание храма.
В 1904 году купцы Василий Николаевич и Николай Петрович Алины сделали крупное пожертвование — передали в Успенскую церковь икону преподобного Серафима Саровского. За этот вклад они получили архипастырское благословение — высокую церковную награду за заслуги перед приходом.
А когда в 1914 году в Чердыни заработала электростанция, Алины купили для Успенской церкви 600 электрических лампочек — по тем временам настоящее чудо техники.
3. Фреска «Страшный суд» открылась в день трагедии.
Во время реставрационных работ в притворе Успенской церкви рабочие закрашивали стену, но краска не держалась — пузырилась и осыпалась. Когда старый слой сняли, под ним проступил лик Христа, а за ним — образы Богородицы и Иоанна Предтечи. Так открылась фреска «Страшный суд», которую в советское время закрасили масляной краской, а позднее забелили.
Это случилось 11 сентября 2001 года — в день, когда из-за теракта рухнули башни-близнецы в Нью-Йорке.
Автор фрески — иконописец Николай Михайлович Софонов (1844—1910), палехский мастер, поставщик Двора Его Императорского Величества. Его артель брала подряды на реставрацию фресок в Софийском соборе Новгорода, Владимирском Успенском и Димитриевском соборах, Ипатьевском монастыре в Костроме. В Чердыни он работал предположительно в 1880—1890-е годы.
4. В музее живёт ручная кукла овечка Джелька.
В Чердынском музее истории веры есть свой экскурсовод, который всегда вызывает улыбку у посетителей. Это овечка по имени Джелька. Её сшила сотрудница музея Екатерина Котельникова. По легенде, Джелька пришла в музей сама — и осталась.
Вместе с Екатериной Джелька водит детей в увлекательное путешествие по храму.
Занятие так и называется — «В гости к Пастырю Доброму». И это неслучайно: на иконе «Христос — Добрый Пастырь» Спаситель изображён с ягнёнком на плечах.
Овечка помогает малышам разобраться в сложных сюжетах фресок и икон, а после экскурсии ребята делают поделки своими руками. Для занятий выпущена специальная книжка-раскраска с наклейками по мотивам экспонатов музея.
5. Сотрудницы музея повторили путь монахинь до Китая.
Вдохновившись судьбой игуменьи Руфины (Кокоревой) и схиигуменьи Ариадны (Мичуриной), директор Чердынского музея Ирина Трофимова и её коллега Екатерина Котельникова отправились в дорогу.
Сначала они прошли путь эмиграции монахинь от Чердыни до Владивостока. Из этой поездки родилась книга-путеводитель «Путь домой» с уникальными фотографиями, которые раньше не публиковались. Эти же материалы легли в основу экспозиции «Странствующая церковь».
Затем исследовательницы отправились дальше — в Харбин и Шанхай, где когда-то нашли приют чердынские монахини. Их новые находки лягут в основу книги о русских эмигрантах в Китае.
КАРТА МЕСТА.
Дорога к храму-музею.
Как добраться.
От Перми — рейсовые автобусы до Чердыни (около 300 км). От автовокзала Чердыни пешком 5 минут.
Часы работы: пн-чт 09.00−18.00, пт-сб 10.00−19.00, вс 09.00−17.00. Вторник — выходной.
Телефон: 8 (992) 222−87−03.
Сайт: cherdynmuseum.ru.
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ.
• 1623—1624 гг. — первое упоминание Успенского женского монастыря (в писцовой книге М. Ф. Кайсарова).
• 1757—1784 гг. — строительство каменной Успенской церкви.
• 1764 г. — упразднение Успенского женского монастыря по указу Екатерины II.
• 1784 г. — завершение строительства и освящение Успенской церкви.
• 1884 г. — перестройка колокольни на средства купца А. Мичурина.
• 1936 г. — закрытие храма; в последующие годы разобраны колокольня и купол.
• 1947 г. — передача здания под нужды краеведческого музея.
• 2000 г. — 28 августа открылся Музей истории веры.
• 2024 г. — появились новые экспозиции «Странствующая церковь» и «Церковное искусство северного Прикамья».
ГОЛОС МЕСТА.
«История — это часть нашей культуры».
Екатерина Котельникова, методист Чердынского краеведческого музея имени А. С. Пушкина, кандидат юридических наук, доцент:
«Решение открыть Музей истории веры было смелым: всегда есть риск, что он не будет востребован. Одни приходят целенаправленно в музей, другие отворачиваются: “Я к религии никак не отношусь, не пойду”. Но это, на мой взгляд, несколько странно, ведь речь идёт о части нашей общей истории и культуры.
Мы можем не ходить в храм и не верить в бога. Но мы не вправе отрицать, что до нас жили люди, для которых вера была смыслом жизни. Без погружения в это прошлое наша история останется неполной.
В Музее веры мы не проповедуем, а рассказываем. И делаем это бережно, с любовью.
Кто-то не решается заходить в храмы, но в этом музее можно задать любой вопрос по религии.
Нам повезло: в 1930-е годы, когда по всей стране уничтожались церковные ценности, первый директор Чердынского музея Илья Алексеевич Лунегов — при всём своём атеизме — принял решение сохранять иконы как народное искусство.
Именно поэтому сегодня в наших фондах — уникальное собрание иконописи XVII—XX вв. Мы показываем предметы, которые действительно могут удивить и заинтересовать".
СЛОВАРЬ.
Притвор — помещение при входе в храм. В древности там стояли люди, готовящиеся к крещению, или те, кому временно запрещалось входить в основную часть церкви.
Мантия — длинное монашеское облачение без рукавов. Постриг в мантию — это принятие полных монашеских обетов, главный этап монашеского посвящения.
Список — копия иконы, точное воспроизведение чтимого образа. Список с чудотворной иконы — это её точная копия, обладающая тем же духовным значением, что и оригинал.
Страшный суд — в православной традиции: последний суд Божий над всеми людьми, который, по учению церкви, ожидает мир в конце времён. На фреске изображены Христос-Судия, Богородица, Иоанн Предтеча и сцены воскресения мёртвых.
Плащаница — ткань с вышитым или написанным изображением Христа, снятого с креста и положенного во гроб. Используется в богослужениях Страстной седмицы и на Пасху.
Секуляризационная реформа Екатерины II — реформа 1764 года, в ходе которой церковные земли и имущество были изъяты в пользу государства, а многие монастыри упразднены.
Руга — в историческом контексте: государственное денежное или натуральное содержание, которое выделялось монастырям и церквям из казны.
Проект «Пермь православная: современный путеводитель» реализуется при поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива — 2026».