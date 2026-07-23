Нижегородский опыт трансформации центров занятости представили на форуме в Москве

В докладе «Обновленные кадровые центры — персональный подход для каждого» Людмила Егорова рассказала о трансформации центров занятости в регионе и о новых подходах в работе. «Сегодня Нижегородский кадровый центр “Работа России” — это место, где каждый может получить нужную ему помощь. Школьникам наши специалисты помогут определиться с будущей профессией, студентам — подобрать такую стажировку, которая не будет отвлекать от учёбы. Выпускники смогут здесь найти первую работу, а опытные специалисты — место “с повышением”. В кадровом центре развивается адресная работа для каждой целевой группы граждан: многодетные родители, женщины после декрета, молодёжь, граждане с инвалидностью и, конечно, ветераны специальной военной операции. И такой подход уже даёт ощутимые результаты», — добавила она.