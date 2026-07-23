Нижегородский опыт трансформации центров занятости представили на форуме в Москве

Нижегородский опыт трансформации центров занятости представили на Всероссийском форуме «Родина — это люди. Здоровая семья», который прошёл в Москве в Национальном центре «Россия» при участии заместителя председателя Правительства РФ Татьяны Голиковой. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
В мероприятии приняли участие руководители федеральных органов, главы регионов и лидеры общественного мнения. Нижегородскую область представила заместитель министра демографии и развития человеческого капитала Людмила Егорова — победитель Всероссийского конкурса профессионального мастерства в номинации «Лучший директор кадрового центра “Работа России-2025”».
«Одним из важнейших аспектов здоровья и благополучия семьи является ощущение стабильности и уверенности в завтрашнем дне, которое во многом зависит от работы. Сегодня в Нижегородской области работают 54 модернизированных кадровых центра, которые помогают жителям региона в профессиональной реализации, а также найти баланс между карьерой и семьей», — отметила Людмила Егорова.
Нижегородский центр занятости стал одним из первопроходцев комплексной модернизации: апробацию провели ещё в 2019 году, а к концу 2023 года в регионе была создана сеть из 54 кадровых центров под единым брендом «Работа России». «Современный кадровый центр превращает вопросы о работе в понятный карьерный маршрут, предлагая каждому соискателю индивидуальный план с учётом его опыта, навыков и жизненной ситуации. Это возможно благодаря проактивному взаимодействию с работодателями, внедрению клиентоцентричных сервисов и участию в совместных проектах», — подчеркнула замминистра.
В докладе «Обновленные кадровые центры — персональный подход для каждого» Людмила Егорова рассказала о трансформации центров занятости в регионе и о новых подходах в работе. «Сегодня Нижегородский кадровый центр “Работа России” — это место, где каждый может получить нужную ему помощь. Школьникам наши специалисты помогут определиться с будущей профессией, студентам — подобрать такую стажировку, которая не будет отвлекать от учёбы. Выпускники смогут здесь найти первую работу, а опытные специалисты — место “с повышением”. В кадровом центре развивается адресная работа для каждой целевой группы граждан: многодетные родители, женщины после декрета, молодёжь, граждане с инвалидностью и, конечно, ветераны специальной военной операции. И такой подход уже даёт ощутимые результаты», — добавила она.
В первом квартале 2026 года Нижегородская область вошла в число регионов-лидеров по скорости трудоустройства. Среднее время поиска работы составило 23 дня, что является одним из лучших показателей в стране. Для сравнения: в 2024 году поиск работы занимал 63 дня. В настоящее время регион готовится к реализации нового проекта — созданию Молодёжного центра, который станет точкой притяжения для молодёжи и обеспечит маршрутизацию от школьной скамьи до рабочего места.
Встреча с Татьяной Голиковой открыла цикл из семи тематических мероприятий «Родина — это люди». В центре внимания — человек, семья и условия, необходимые для благополучной жизни. Серия мероприятий станет вторым этапом Всероссийского проекта «С чего начинается Родина», направленного на укрепление чувства единства со страной каждого человека, независимо от его этнической принадлежности. Проект реализуется при поддержке Правительства РФ в Год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным.
Ранее сообщалось, что Нижегородская область вошла в число регионов-лидеров по скорости трудоустройства.