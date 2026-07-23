Городские службы ликвидировали последствия залпового ливня в Нижнем Новгороде

Городские службы ликвидировали основной объём последствий залпового ливня, который обрушился на Нижний Новгород 22 июля и принёс треть месячной нормы осадков. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
По данным Гидрометцентра, за сутки в городе выпало 23 мм осадков при норме 75 мм, а порывы ветра достигали 17 м/с в Нагорной части и 14 м/с в Заречной. Сразу после непогоды на улицах одновременно работали 59 единиц водооткачивающей техники, а также аварийно-спасательный отряд, ресурсоснабжающие организации и домоуправляющие компании.
С основных магистралей вода ушла в дождеприёмные колодцы за короткое время, в том числе на Черном пруду и перекрёстке Ковалихинской-Белинского. Там, где вода задержалась, дорожные бригады расчищали колодцы от мусора и листвы. С 15 часов до утра с улиц было откачано более 2 807 кубометров воды: основные магистрали уже приведены в нормативное состояние, работа на мелких участках продолжается.
К уборке упавших стволов и крупных веток были привлечены сотрудники аварийно-спасательного отряда Управления ГОЧС, дорожных служб и ресурсоснабжающих организаций. Максимально оперативно были убраны деревья, упавшие на стенку в районе ГИТО на Верхне-Волжской набережной, на ул. Бринского, на ул. Родионова и в других местах. В Московском районе откачивали воду на дублёре Сормовского шоссе, ул. Коминтерна, Куйбышева, Кузбасской, Рябцева, Народной и Черняховского; ночью работы продолжались на пр. Героев и ул. Мирошникова, а также в районе транспортных колец на ул. Чаадаева и Рябцева. В Ленинском, Советском, Автозаводском, Нижегородском, Сормовском, Канавинском и Приокском районах также велись работы по откачке воды, очистке дождеприёмников и уборке упавших веток и деревьев.
Ранее сообщалось, что ветер сорвал крышу дома на машины на Большой Печёрской в Нижнем Новгороде.