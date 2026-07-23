Городские службы ликвидировали последствия залпового ливня в Нижнем Новгороде

К уборке упавших стволов и крупных веток были привлечены сотрудники аварийно-спасательного отряда Управления ГОЧС, дорожных служб и ресурсоснабжающих организаций. Максимально оперативно были убраны деревья, упавшие на стенку в районе ГИТО на Верхне-Волжской набережной, на ул. Бринского, на ул. Родионова и в других местах. В Московском районе откачивали воду на дублёре Сормовского шоссе, ул. Коминтерна, Куйбышева, Кузбасской, Рябцева, Народной и Черняховского; ночью работы продолжались на пр. Героев и ул. Мирошникова, а также в районе транспортных колец на ул. Чаадаева и Рябцева. В Ленинском, Советском, Автозаводском, Нижегородском, Сормовском, Канавинском и Приокском районах также велись работы по откачке воды, очистке дождеприёмников и уборке упавших веток и деревьев.