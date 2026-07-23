Фестиваль керамики и скрипка в подсолнухах: 6 бесплатных мероприятий выходных для всей семьи в Калининграде и области

Сбор в 10:00 у кирхи. Перчатки и мешки предоставляются, инвентарь — тоже. Приветствуются бензиновые триммеры, грабли, лопаты, вёдра и тачки. Горячее питание будет, но желательно взять с собой термосы с чаем, воду, перекус и посуду. После работы для волонтёров проведут экскурсию по объекту.