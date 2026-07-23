Фестиваль керамики и скрипка в подсолнухах: 6 бесплатных мероприятий выходных для всей семьи в Калининграде и области

Если погода не радует, лучший способ поднять себе настроение — узнать что-то новое, принести пользу на субботнике или прикупить сувениров ручной работы. «Клопс» рассказывает, какие мероприятия со свободным входом будут ждать калининградцев и гостей города в ближайшие выходные.
Вечер чувашской культуры12+
Когда: пятница, 24 июля, 19:00.
Где: арт-пространство «Ворота» (Литовский вал, 61).
Всех желающий приглашают на вечер, посвящённый культуре чувашского народа.
В 19:00 состоится творческая встреча с фотохудожником Александром Любиным. Он расскажет о своём дедушке, Семёне Анискове — одном из первых переселенцев Калининградской области, который был этническим чувашом и передал внуку любовь к фотографии.
В 20:00 начнётся вечер чувашской национальной культуры: выставка предметов быта и национальных костюмов, традиционные танцы и песни.
Встреча проходит в рамках проекта «Мультикультурный край» калининградского Союза фотохудожников. Партнёры вечера — организация «Балтийские чуваши».
Вход свободный, по регистрации.
Выставка-ярмарка «Балтийский вернисаж»12+
Когда: с пятницы, 24 июля, по воскресенье, 26 июля, 10:00−18:00.
Где: спорткомплекс «Динамо» (Баранова, 36).
Ежегодная летняя выставка-ярмарка изделий ручной работы от мастеров Калининграда и области. В ассортименте: ювелирные изделия, свечи из натурального воска, текстиль, игрушки. Запланированы также бесплатные мастер-классы и музыкальное сопровождение.
Вход свободный.
Летний фестиваль керамики и хендмейда «Дружба»0+
Когда: суббота и воскресенье, 25 и 26 июля, 11:00−19:00.
Где: кофейня «Прачечная» (Рокоссовского, 16/18).
В «Прачечной» пройдёт фестиваль керамики и хендмейда с работами локальных мастеров. Будет представлена авторская керамика, подарки ручной работы, украшения, сумки и декор для дома.
Желающие также смогут принять участие в мастер-классах. Для детей и взрослых будет работать бесплатная площадка с аквагримом (оба дня с 13:00 до 15:00).
Вход свободный, можно с питомцами.
День подсолнуха на ферме «Козья горка»0+
Когда: суббота, 25 июля, 12:00−16:00.
Где: посёлок Горьковское, Светлогорское шоссе, 13а.
Праздник приурочен к цветению поля подсолнухов. Для гостей подготовят специальное сырное меню.
Программа:
12:00−14:00 — анимация для детей и дискотека; 14:00−14:30 — концерт электронной скрипки; 13:00 и 15:00 — мастер-классы по живописи среди цветущих подсолнухов.
В течение дня на площадке будет работать фотограф, а любители животных смогут пообщаться с альпийскими козочками.
Вход свободный.
Вязальная встреча на острове Канта0+
Когда: суббота, 25 июля, 15:00.
Где: остров Канта.
Новый формат от проекта «СО-дружество» — знакомство с местными сообществами. Первую встречу организует вязальный клуб.
В программе:
совместное вязание, рассказ основательницы клуба о достижениях и планах, общение с единомышленниками.
С собой рекомендуется взять вязание, плед или коврик для сидения, а также воду и перекус.
Вход свободный. Количество мест ограничено. Для участия необходимо заранее связаться с организаторами.
Акции «Хранителей руин»6+
Когда: суббота и воскресенье, 25 и 26 июля.
В субботу «Хранители руин» организуют субботник на кирхе Постникена в посёлке Заливное. В 2023 году памятник очистили от мусора и зарослей, теперь там поддержать порядок.
Сбор в 10:00 у кирхи. Перчатки и мешки предоставляются, инвентарь — тоже. Приветствуются бензиновые триммеры, грабли, лопаты, вёдра и тачки. Горячее питание будет, но желательно взять с собой термосы с чаем, воду, перекус и посуду. После работы для волонтёров проведут экскурсию по объекту.
В воскресенье, 26 июля, состоится субботник в городском парке Озёрска у центра «Крупорушка». Сбор в 10:00 на Черняховского, 10.
С собой также советуют взять еду, питье и посуду, а также средство от клещей. Перчатки и инвентарь предоставляются, но по желанию можно захватить бензопилы, кусторезы, топоры, пилы, грабли и триммеры. После работы — экскурсия.
Участвовать может любой желающий. Все подробности — в соцсетях «Хранителей руин».