Педагоги Северной Осетии улучшили знания по естественно-научным предметам

Свыше 1,2 тыс. педагогов в Северной Осетии повысили квалификацию по естественно-научным предметам. Это отвечает целям нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в министерстве образования и науки республики.
В частности, более тысячи специалистов прошли обучение по программе «Совершенствование подготовки обучающихся по учебному предмету на основе результатов оценочных процедур» Института развития и подготовки кадров Северной Осетии. Также 209 преподавателей математики, химии, биологии, физики и информатики повысили квалификацию в Государственном университете просвещения.
«Обучение позволяет не только повысить предметные компетенции педагогов, но и обеспечить качественную подготовку школьников в соответствии с приоритетами развития науки нашего государства», — отметили в министерстве образования и науки республики.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.