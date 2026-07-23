В Гусеве мужчина украл у спящей матери золотые украшения и продал их за 9 тысяч

В Гусеве полицейские задержали 39-летнего местного жителя, которого подозревают в краже золотых украшений у собственной матери. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
В полицию обратилась 62-летняя женщина. Она рассказала, что из квартиры пропали ювелирные изделия из золота. Ущерб составил 24 000 рублей.
Сотрудники уголовного розыска установили, что к преступлению может быть причастен сын заявительницы. По предварительным данным, мужчина пришёл к матери в гости и остался у неё ночевать. Когда хозяйка квартиры уснула, подозреваемый достал из шкафа золотую цепочку, серьги и подвеску, а затем скрылся. Позже, как считают следователи, он продал украшения неустановленным лицам за 9 000 рублей, а деньги потратил.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»). Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.
В Светлом 22-летняя девушка решила разбогатеть на 3 млн рублей за счёт мамы и бабушки.