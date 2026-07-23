В Гусеве мужчина украл у спящей матери золотые украшения и продал их за 9 тысяч

Сотрудники уголовного розыска установили, что к преступлению может быть причастен сын заявительницы. По предварительным данным, мужчина пришёл к матери в гости и остался у неё ночевать. Когда хозяйка квартиры уснула, подозреваемый достал из шкафа золотую цепочку, серьги и подвеску, а затем скрылся. Позже, как считают следователи, он продал украшения неустановленным лицам за 9 000 рублей, а деньги потратил.