Последствия урагана почти полностью ликвидировали в Нижнем Новгороде

После урагана откачка воды велась во всех районах города. Так, в Автозаводском районе откачали 200 кубометров воды, а в Нижегородском очищали дождеприемные колодцы. Кроме того, всю ночь и утро в городе рабочие бригады убирали упавшие ветки и деревья.