Последствия урагана почти полностью ликвидировали в Нижнем Новгороде

Городские службы устранили основной объем последствий грозы, накрывшей Нижний Новгород вчера днем, 22 июля. Накануне на город обрушилась треть месячной нормы осадков, сообщает пресс-служба мэрии.
По данным Гидрометцентра, за минувшие сутки в городе выпало 23 мм осадков при норме 75 мм. А порывы ветра достигали в Нагорной части города до 17 м/с, в Заречной части — до 14 м/с.
После урагана откачка воды велась во всех районах города. Так, в Автозаводском районе откачали 200 кубометров воды, а в Нижегородском очищали дождеприемные колодцы. Кроме того, всю ночь и утро в городе рабочие бригады убирали упавшие ветки и деревья.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что Юрий Шалабаев проверил, как обстоят дела на улицах города после грозы.