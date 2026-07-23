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Последствия урагана почти полностью ликвидировали в Нижнем Новгороде

На данный момент с улиц города откачано более 2807 кубометров воды.

Городские службы устранили основной объем последствий грозы, накрывшей Нижний Новгород вчера днем, 22 июля. Накануне на город обрушилась треть месячной нормы осадков, сообщает пресс-служба мэрии.

По данным Гидрометцентра, за минувшие сутки в городе выпало 23 мм осадков при норме 75 мм. А порывы ветра достигали в Нагорной части города до 17 м/с, в Заречной части — до 14 м/с.

После урагана откачка воды велась во всех районах города. Так, в Автозаводском районе откачали 200 кубометров воды, а в Нижегородском очищали дождеприемные колодцы. Кроме того, всю ночь и утро в городе рабочие бригады убирали упавшие ветки и деревья.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что Юрий Шалабаев проверил, как обстоят дела на улицах города после грозы.