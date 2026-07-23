Стало известно, кто выступит на фестивале «Столица закатов» в выходные

Суббота, 25 июля, по традиции будет полна кулинарных открытий на Гастрономической Рождественской. Вечером того же дня в Кремле пройдет концерт Jimina, а на набережной Федоровского можно будет послушать МОРДЕНС. Певица Наталия Иванова споет напротив Академии Маяк.