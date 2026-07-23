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Стало известно, кто выступит на фестивале «Столица закатов» в выходные

В пятницу и воскресенье пройдут первые концерты в рамках фестиваля Summer Sound x билайн.

Нижегородцев ждут концерты новых исполнителей в рамках фестиваля «Столица закатов» (12+) в ближайшие дни. Об этом рассказали организаторы в соцсетях.

В пятницу, 24 июля, в Нижнем Новгороде стартует марафон концертов фестиваля Summer Sound x билайн (12+). На сцене Ракушки выступит группа Моя Мишель.

Суббота, 25 июля, по традиции будет полна кулинарных открытий на Гастрономической Рождественской. Вечером того же дня в Кремле пройдет концерт Jimina, а на набережной Федоровского можно будет послушать МОРДЕНС. Певица Наталия Иванова споет напротив Академии Маяк.

В воскресенье, 26 июля, на сцене ракушки пройдет концерт группы WILDWAYS. Желающие также смогут послушать Funkeys Music band на набережной Федоровского и DJ IRENNA напротив Академии Маяк.

Ранее на сайте pravda-nn.ru опубликовали программу фестиваля «АртЛуга».