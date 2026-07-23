В Ленинском районе Красноярска выбрали самые благоустроенные дворы

Специальная комиссия выбрала лучшие клумбу, палисадник, балкон, фасад индивидуальной жилой застройки, а также лучших дворника, озеленителя-новатора и председателя многоквартирного дома. Лучшим председателем стала Людмила Каяшева из дома № 44 на улице Львовской. За 13 лет при ее участии во дворе благоустроили детскую площадку, оборудовали парковку, провели капитальный ремонт системы отопления и навели порядок на чердаках и в подвалах.