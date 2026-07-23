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В Ленинском районе Красноярска выбрали самые благоустроенные дворы

В Ленинском районе Красноярска подвели итоги районного этапа конкурса «Самый благоустроенный район города». В этом году от жителей поступило более 800 заявок.

В Ленинском районе Красноярска подвели итоги районного этапа конкурса «Самый благоустроенный район города».

В этом году от жителей поступило более 800 заявок.

Специальная комиссия выбрала лучшие клумбу, палисадник, балкон, фасад индивидуальной жилой застройки, а также лучших дворника, озеленителя-новатора и председателя многоквартирного дома. Лучшим председателем стала Людмила Каяшева из дома № 44 на улице Львовской. За 13 лет при ее участии во дворе благоустроили детскую площадку, оборудовали парковку, провели капитальный ремонт системы отопления и навели порядок на чердаках и в подвалах.

«Мы хотим, чтобы люди, которые приходят к нам в гости, говорили: “Я хочу здесь жить!”. Это девиз нашего дома», — рассказала Людмила Каяшева.

Лучшим озеленителем-новатором признали Елену Пель, которая занимается клумбами у дома на улице Юности, 9. Благодаря ей и активным жителям у дома появились гортензии, многолетние и однолетние цветы, голубая ель и туи.

Городской этап конкурса стартует 1 августа. Лучших среди победителей районных этапов определит специальная комиссия. Призовой фонд составляет 20 млн рублей. В зависимости от номинации участники могут получить от 20 до 100 тыс. рублей. Конкурс «Самый благоустроенный район города» проходит в Красноярске с 2014 года. Его цель поддержать жителей, которые своими силами делают дворы и улицы более ухоженными и комфортными.