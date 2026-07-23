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В районе Шахт устраняют порыв на магистральном водозаборе реки Дон

В районе Мелиховской и Шахт произошел порыв водовода, ведется ремонт.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области произошел порыв на магистральном водоводе, от которого вода поступает в сторону Шахт. Об этом сообщила министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная.

— 23 июля образовалась авария на магистральном водоводе большого диаметра подачи воды из водозабора реки Дон в районе станции Мелиховская в направлении очистных сооружений питьевой воды ШДВ третьего подъема города Шахты, — прокомментировала Антонина Пшеничная.

Чтобы локализовать повреждение, специалисты перекрыли две запорные арматуры большого диаметра выше и ниже места порыва.

Водоснабжение ведется в штатном режиме. Подачу воды перераспределили по двум другим водоводам по резервной схеме.

Ремонт уже ведется. Задействовали восемь человек, один экскаватор и одну аварийную машину. Ответственная организация — ГУП РО «УРСВ». Предварительно, полностью устранить порыв должны до 20 часов 23 июля.

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