В районе Шахт устраняют порыв на магистральном водозаборе реки Дон

В Ростовской области произошел порыв на магистральном водоводе, от которого вода поступает в сторону Шахт. Об этом сообщила министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная.
— 23 июля образовалась авария на магистральном водоводе большого диаметра подачи воды из водозабора реки Дон в районе станции Мелиховская в направлении очистных сооружений питьевой воды ШДВ третьего подъема города Шахты, — прокомментировала Антонина Пшеничная.
Чтобы локализовать повреждение, специалисты перекрыли две запорные арматуры большого диаметра выше и ниже места порыва.
Водоснабжение ведется в штатном режиме. Подачу воды перераспределили по двум другим водоводам по резервной схеме.
Ремонт уже ведется. Задействовали восемь человек, один экскаватор и одну аварийную машину. Ответственная организация — ГУП РО «УРСВ». Предварительно, полностью устранить порыв должны до 20 часов 23 июля.
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