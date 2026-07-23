В Волгограде отряду «Бессмертный Сталинград» передали дроны и технику

Партию техники, необходимой для выполнения боевых задач в зоне СВО, передали бойцам штурмового отряда «Бессмертный Сталинград». Воины получили беспилотные летательные аппараты и комплектующие к ним, бензиновые генераторы, электростанции, радиостанции, в том числе портативные и другие средства для обеспечения связи.