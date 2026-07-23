Основные последствия залпового ливня ликвидировали в Нижнем Новгороде

Как сообщил глава города Юрий Шалабаев, сразу после ливня на улицах работали 59 единиц водооткачивающей техники, а также бригады аварийно-спасательного отряда, ресурсоснабжающих организаций и домоуправляющих компаний. По данным департамента транспорта и дорожного хозяйства, основные магистрали удалось привести в норму еще вчера. С 15 часов до утра с улиц откачали более 2,8 тысячи кубометров воды.