Основные последствия залпового ливня ликвидировали в Нижнем Новгороде

Городские службы ликвидировали основные последствия залпового ливня, который прошел в Нижнем Новгороде 22 июля, сообщили в мэрии.
За сутки в городе Новгороде выпала треть месячной нормы осадков — 23 мм при норме 75 мм. Порывы ветра в Нагорной части города достигали 17 м/с, в Заречной — 14 м/с.
Как сообщил глава города Юрий Шалабаев, сразу после ливня на улицах работали 59 единиц водооткачивающей техники, а также бригады аварийно-спасательного отряда, ресурсоснабжающих организаций и домоуправляющих компаний. По данным департамента транспорта и дорожного хозяйства, основные магистрали удалось привести в норму еще вчера. С 15 часов до утра с улиц откачали более 2,8 тысячи кубометров воды.
Оперативно убрали деревья, упавшие в районе ГИТО на Верхне-Волжской набережной, на улицах Бринского и Родионова, где частично была перекрыта проезжая часть. Сегодня работы продолжают районные домоуправляющие компании. Откачка воды велась во всех районах города.
Напомним, что в среду Нижний Новгород оказался во власти непогоды. Из-за сильного ветра в городе затопило улицы и парализовало движение транспорта. В частности, на Большой Печерской ураган сорвал со здания кровлю — она рухнула на проезжую часть.