В реестр креативных предпринимателей Ростовской области включили 440 субъектов

Участники отрасли, как отмечается, могут воспользоваться бесплатной маркетинговой помощью, микрозаймами до 5 млн руб. от 3% годовых, лизингом до 15 млн руб. по ставке удорожания от 3% годовых, поручительствами до 100 млн руб., а также пониженные ставки по упрощенной системе налогообложения — 4% и 10%. Для IT-компаний сохранены действующие льготы: 1% и 5%.