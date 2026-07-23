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В Горно-Алтайске открыли новую детскую спортивную площадку

Она расположена в Университетском микрорайоне.

Детскую спортивную площадку открыли в Университетском микрорайоне Горно-Алтайска. Она была создана при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Алтай.

По словам главы города Ольги Сафроновой, подрядчик очистил территорию, провел планировку и отсыпку, уложил тротуарную плитку и резиновое покрытие. Кроме того, специалисты обустроили новый водоотвод, установили ограждение и качели. На площадке есть зона воркаута, беседка, горки и песочница.

«Проект был реализован благодаря неравнодушным жителям микрорайона, которые приняли активное участие в голосовании по отбору территорий, а также строителям и поддержке партии “Единая Россия”», — отметила Ольга Сафронова.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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