В Новосибирской области с 8 по 16 августа пройдёт летняя перепись воробьёв

В Новосибирской области с 8 по 16 августа состоится летняя перепись воробьёв. Акция станет продолжением февральского мониторинга, в ходе которого насчитали более 320 тысяч птиц, сообщили в Минприроды региона.
Летний учёт отличается от зимнего: воробьи не собираются у кормушек, а перемещаются небольшими группами, что усложняет их поиск. «Зимой мы смотрим на кусты и на них считаем всю группу. Летом воробьи, хоть и придерживаются тех же мест, но они не сконцентрированы на одном кусте рядом с работающей кормушкой, как в феврале. Их не просто заметить, а порой и поискать надо», — пояснила член Союза охраны птиц России Анна Мостовая.
К августу воробьи обычно успевают вывести два потомства и начинают перемещаться по окрестностям небольшими семейными группами. Орнитологи планируют уделить внимание поиску воробьёв с нестандартным окрасом и гибридов, а также оценить, насколько глубоко полевые воробьи проникли в городскую застройку для выведения потомства.