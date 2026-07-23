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В Новосибирской области с 8 по 16 августа пройдёт летняя перепись воробьёв

Орнитологи и волонтёры подсчитают птиц, которые не собираются у кормушек.

Источник: Om1 Новосибирск

В Новосибирской области с 8 по 16 августа состоится летняя перепись воробьёв. Акция станет продолжением февральского мониторинга, в ходе которого насчитали более 320 тысяч птиц, сообщили в Минприроды региона.

Летний учёт отличается от зимнего: воробьи не собираются у кормушек, а перемещаются небольшими группами, что усложняет их поиск. «Зимой мы смотрим на кусты и на них считаем всю группу. Летом воробьи, хоть и придерживаются тех же мест, но они не сконцентрированы на одном кусте рядом с работающей кормушкой, как в феврале. Их не просто заметить, а порой и поискать надо», — пояснила член Союза охраны птиц России Анна Мостовая.

К августу воробьи обычно успевают вывести два потомства и начинают перемещаться по окрестностям небольшими семейными группами. Орнитологи планируют уделить внимание поиску воробьёв с нестандартным окрасом и гибридов, а также оценить, насколько глубоко полевые воробьи проникли в городскую застройку для выведения потомства.