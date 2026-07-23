В Новосибирской области с 8 по 16 августа пройдёт летняя перепись воробьёв

Летний учёт отличается от зимнего: воробьи не собираются у кормушек, а перемещаются небольшими группами, что усложняет их поиск. «Зимой мы смотрим на кусты и на них считаем всю группу. Летом воробьи, хоть и придерживаются тех же мест, но они не сконцентрированы на одном кусте рядом с работающей кормушкой, как в феврале. Их не просто заметить, а порой и поискать надо», — пояснила член Союза охраны птиц России Анна Мостовая.