Диетолог объяснила, почему нельзя перекусывать на бегу

Как сообщила Савельева, игнорирование данных правил может привести к рефлюксу, вздутию, гастриту и другим нарушениям. Также вредно запивать еду холодной водой или газированными напитками. Специалист сделала вывод, что лучше отложить прием пищи на несколько минут, чем проглотить ее второпях.