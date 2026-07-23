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Диетолог объяснила, почему нельзя перекусывать на бегу

Лучше отложить обед на несколько минут, чем проглотить его второпях и навредить организму.

Источник: Magnific

Нутрициолог Дарья Савельева, специализирующаяся на коррекции пищевого поведения, предупредила о риске развития хронических заболеваний и проблем с пищеварением из-за привычки есть на ходу и плохо пережевывать пищу.

В эфире «Радио 1» специалист отметила, что процесс еды требует задействования всех органов чувств, поэтому необходимо концентрироваться на пище и употреблять ее осознанно. Именно пережевывание запускает ферментные процессы и подготавливает организм к перевариванию.

При проглатывании пищи на ходу чувство насыщения не успевает сформироваться.

Эксперт рекомендовала при наличии небольшого перерыва в расписании выпить теплой воды и потерпеть, после чего спокойно поесть, предварительно сняв напряжение и выдохнув. Прием пищи на вдохе и в состоянии стресса недопустим.

Как сообщила Савельева, игнорирование данных правил может привести к рефлюксу, вздутию, гастриту и другим нарушениям. Также вредно запивать еду холодной водой или газированными напитками. Специалист сделала вывод, что лучше отложить прием пищи на несколько минут, чем проглотить ее второпях.