Нижегородцам показали современный вид уникального Калининского микрорайона

Микрорайон Калининский в Нижнем Новгороде вырос на месте посёлка имени М. И. Калинина — его отличает самобытная архитектура времён СССР. Именно она придаёт району особый колорит, сообщили в ИА «В городе N»,
Микрорайон расположен между улицами 50‑летия Победы, Просвещенской, Героя Рябцева, Страж Революции и Коминтерна. Рядом — машиностроительный завод, авиационный и Сормовский парки. Застройку начали в конце 1920‑х годов для рабочих оружейного производства: для руководства возводили эффектные «дворцовые» дома, для специалистов — более скромные здания, для рабочих — общежития.
Сейчас это тихий зелёный район с ярким отпечатком эпохи. Главная архитектурная доминанта — дом завода «Нефтегаз» в стиле постконструктивизма. На улице Страж Революции заметны образцы «сталинского ампира» (четырёхэтажные дома 1950‑х с колоннами и эркерами), а рядом стоят лаконичные «дома‑коробочки» в духе конструктивизма — редкие для города постройки.
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