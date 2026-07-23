Нижегородцам показали современный вид уникального Калининского микрорайона

Сейчас это тихий зелёный район с ярким отпечатком эпохи. Главная архитектурная доминанта — дом завода «Нефтегаз» в стиле постконструктивизма. На улице Страж Революции заметны образцы «сталинского ампира» (четырёхэтажные дома 1950‑х с колоннами и эркерами), а рядом стоят лаконичные «дома‑коробочки» в духе конструктивизма — редкие для города постройки.