Красноярки обманули банк на 4,2 млн рублей по схеме с фиктивной ипотекой

Три девушки из Красноярска обманули банк на 4,2 млн рублей по схеме с фиктивной ипотекой. Теперь им грозит до шести лет колонии. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Три давние знакомые придумали схему: получить ипотеку на строительство загородных домов, которые не собирались возводить. Они меняли паспорта, подделывали документы и имитировали стройку — на участках вместо фундаментов стояли металлические трубы и деревянные бытовки.
Одна из женщин сменила имя и фамилию, открыла счёт и подала заявку с несуществующим доходом почти 200 тысяч рублей. Сообщница подобрала участок, организовала сделку и помогла с документами. В банк отправили фиктивный договор и квитанцию о первоначальном взносе, которого никто не платил. Первый транш — около миллиона — получили. Чтобы разблокировать второй, на участке воткнули трубы и отправили фото в банк. Третий транш не дали, но деньги уже были обналичены.
Вторая участница повторила схему — сменила имя, оформила фиктивную прописку и получила три транша на 3,2 млн рублей. На участке вместо дома появилась лишь бытовка.
Общий ущерб банку — более 4,2 млн рублей. Часть денег не вернули. Всем троим предъявлено обвинение в мошенничестве. Имущество арестовано почти на 5 млн рублей. Дело рассмотрит Центральный районный суд Красноярска.
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