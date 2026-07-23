Красноярки обманули банк на 4,2 млн рублей по схеме с фиктивной ипотекой

Одна из женщин сменила имя и фамилию, открыла счёт и подала заявку с несуществующим доходом почти 200 тысяч рублей. Сообщница подобрала участок, организовала сделку и помогла с документами. В банк отправили фиктивный договор и квитанцию о первоначальном взносе, которого никто не платил. Первый транш — около миллиона — получили. Чтобы разблокировать второй, на участке воткнули трубы и отправили фото в банк. Третий транш не дали, но деньги уже были обналичены.