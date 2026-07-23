Белорусским студентам станет проще устроиться на работу во время учебы

Упрощено трудоустройство учащейся молодежи в организации, которые занимаются геодезией и картографией. В частности, можно будет совмещать учебу в вузе и работу на должности специалиста по кадастру и ГИС, техника-аэрофотограмметриста, техника-акартографа, техника по кадастру и ГИС.