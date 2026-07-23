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Белорусским студентам станет проще устроиться на работу во время учебы

МИНСК, 23 июл — Sputnik. Министерство труда и социальной защиты приняло постановление, которое упростит официальное трудоустройство студентов старших курсов, сообщили в пресс-службе ведомства.

Источник: Sputnik.by

«Принято постановление Министерства труда и социальной защиты от 22.04.2026 № 24, которое упрощает официальное трудоустройство во время учебы», — говорится в сообщении.

Так, документом изменены квалификационные характеристики Единого квалификационного справочника должностей служащих (ЕКСД).

В министерстве пояснили, что принятые изменения дают возможность нанимателю принимать на работу на ряд востребованных в экономике должностей студентов, окончивших второй или третий курсы вузов.

В числе таких мест — более 30 позиций по должностям служащих для всех видов деятельности (например, бухгалтер, инженер-программист, юрисконсульт, экономист, инспектор по кадрам, тестировщик программного обеспечения, переводчик, зоолог, специалист по закупкам и т. д.).

Также студентам старших курсов можно будет официально работать в сфере машиностроения и металлообработки в качестве инженера-исследователя, техника-лаборанта, техника по эксплуатации и ремонту оборудования, техника-энергетика.

Упрощено трудоустройство учащейся молодежи в организации, которые занимаются геодезией и картографией. В частности, можно будет совмещать учебу в вузе и работу на должности специалиста по кадастру и ГИС, техника-аэрофотограмметриста, техника-акартографа, техника по кадастру и ГИС.

Всего постановление предусматривает возможность упрощенного трудоустройства на 40 должностей, с полным перечнем которых можно ознакомиться на сайте Минтруда и соцзащиты.

«При отсутствии высшего образования по указанным специальностям должностные обязанности выполняются под координацией и контролем специалиста более высоких квалификации или стажа работы либо под руководством руководителя», — пояснили в ведомстве.

Там также уточнили, что документ вступает в силу с 24 июля 2026 года.