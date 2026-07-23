Число многодетных семей в Москве выросло почти вчетверо, заявил Собянин

«С 2010 года число многодетных семей в Москве выросло почти в четыре раза. Сегодня их свыше 250 тысяч», — написал Собянин в своем канале на платформе «Макс».
Собянин отметил, что наряду с выплатами на детей многодетные семьи пользуются разными мерами поддержки: бесплатным проездом в городском транспорте, обеспечением детей в возрасте до 18 лет лекарственными препаратами, правом на бесплатную парковку, бесплатным питанием в образовательных учреждениях и другими льготами.
«Кроме того, у них есть скидки и льготы на оплату услуг ЖКХ, взносов на капремонт, пользование телефоном, а также компенсация расходов на покупку школьной формы и других товаров», — добавил он.