В Якутии более 447 тыс. раз к врачу записались через сервис «Мое здоровье»

Через личный кабинет «Мое здоровье» на портале «Госуслуги» пользователи могут записаться на прием дистанционно. Посещать регистратуру в лечебном учреждении не нужно. Также жителям республики доступен электронный сервис, позволяющий вызвать врача на дом. Такой услугой с начала года воспользовались более 13,5 тыс. раз. Еще в онлайн-режиме жители Якутии могут прикрепиться к поликлинике, записаться на вакцинацию, профилактический осмотр, диспансеризацию, посмотреть результаты своих обследований и анализов.