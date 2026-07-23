В Якутии более 447 тыс. раз к врачу записались через сервис «Мое здоровье»

Жители Якутии с начала 2026 года более 447 тысяч раз воспользовались цифровым сервисом «Мое здоровье» для записи к врачу, сообщили в министерстве здравоохранения республики. Такие технологии позволяют сделать медицинскую помощь доступнее, что отвечает целям нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Через личный кабинет «Мое здоровье» на портале «Госуслуги» пользователи могут записаться на прием дистанционно. Посещать регистратуру в лечебном учреждении не нужно. Также жителям республики доступен электронный сервис, позволяющий вызвать врача на дом. Такой услугой с начала года воспользовались более 13,5 тыс. раз. Еще в онлайн-режиме жители Якутии могут прикрепиться к поликлинике, записаться на вакцинацию, профилактический осмотр, диспансеризацию, посмотреть результаты своих обследований и анализов.
«Развитие цифровых сервисов позволяет сделать медицинскую помощь более доступной и комфортной для жителей республики. Электронные услуги помогают сократить время ожидания, упрощают взаимодействие пациентов с медицинскими организациями и повышают эффективность работы системы здравоохранения», — отметила министр здравоохранения Якутии Лена Афанасьева.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.