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Обстановку в парке в Челябинской области улучшили по просьбе жителей

О проблемах они сообщили с помощью QR-кода.

Источник: Национальные проекты России

Избавиться от клещей в парке и навести в нём порядок — такой запрос жители Озёрского городского округа в Челябинской области отправили через QR-код обратной связи.

Местная администрация быстро обработала территорию от клещей и начала благоустройство. Сейчас там кладут асфальтовые дорожки, скоро установят удобные скамейки и украсят пространство скульптурами. Работы завершат до конца сентября.

Парки и зоны отдыха обновляют по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Во всех объектах, которые благоустраивают по нацпроектам, есть таблички с QR-кодом. Если вы тоже заметили проблему, отсканируйте код, и её обязательно решат.