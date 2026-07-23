Обстановку в парке в Челябинской области улучшили по просьбе жителей

Парки и зоны отдыха обновляют по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Во всех объектах, которые благоустраивают по нацпроектам, есть таблички с QR-кодом. Если вы тоже заметили проблему, отсканируйте код, и её обязательно решат.