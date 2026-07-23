Орловские аграрии запасли свыше трети необходимого объема топлива

В распоряжении аграриев Орловской области имеется 15 тыс. т дизельного топлива и свыше 250 т бензина. Совокупная потребность в горюче-смазочных материалах (ГСМ) на проведение уборочных работ, подготовку почвы и сев озимых культур под урожай 2027 года определена в объеме 40 тыс. т, включая 500 т бензина. Об этом сообщили в региональном правительстве.