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С января 70 беременных студенток в Барнауле получили единовременную выплату

А во всем регионе в 2026 году такую меру поддержки предоставили более чем 220 женщинам.

Единовременную выплату по беременности с начала года получили 70 студенток в Барнауле. Мера поддержки реализуется по нацпроекту «Семья», сообщили в Министерстве социальной защиты Алтайского края.

Своей историей поделилась Суме Салчак. Девушка является студенткой Алтайского государственного медицинского университета. О возможности получить выплату она узнала от своего врача акушера-гинеколога.

«Я учусь на коммерческой основе, узнала о выплате на 27-й неделе беременности и сразу обратилась за ее оформлением. Эти средства на поддержку беременным студенткам — большая помощь молодой семье. В студенческие годы каждая копейка на счету, а выплата позволяет “закрыть” самые важные расходы», — отметила Суме Салчак.

Напомним, что размер выплаты — 100 тыс. рублей. Всего в 2026 году в Алтайском крае такую меру поддержки получили свыше 220 беременных женщин.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.