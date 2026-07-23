С января 70 беременных студенток в Барнауле получили единовременную выплату

«Я учусь на коммерческой основе, узнала о выплате на 27-й неделе беременности и сразу обратилась за ее оформлением. Эти средства на поддержку беременным студенткам — большая помощь молодой семье. В студенческие годы каждая копейка на счету, а выплата позволяет “закрыть” самые важные расходы», — отметила Суме Салчак.