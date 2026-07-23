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Как выглядят три новых складных смартфона Samsung. Видео

Доля подобных устройств на российском рынке составляет около 1%

Источник: РБК Life

На презентации Samsung Galaxy Unpacked в Лондоне компания показала три новых складных смартфона. Организация продемонстрировала Samsung Galaxy Z Fold8, Z Fold8 Ultra и Z Flip8.

Новый Samsung Galaxy Z Fold8 стал шире своего предшественника. В компании утверждают, что изменение должно сделать просмотр видео и чтение книг более комфортным. Остальные модели внешних изменений практически не получили.

В качестве внутренних изменений смартфоны получили обновленные процессоры и камеры. Кроме того, представители компании заявили о более глубоком внедрении искусственного интеллекта.

По подсчетам специалистов доля складных смартфонов среди всех устройств, проданных на российском рынке, составила около 1%. Подробнее о новинках Samsung и о том, насколько складные смартфоны популярны в России, — в видео РБК.

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