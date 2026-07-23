Как выглядят три новых складных смартфона Samsung. Видео

На презентации Samsung Galaxy Unpacked в Лондоне компания показала три новых складных смартфона. Организация продемонстрировала Samsung Galaxy Z Fold8, Z Fold8 Ultra и Z Flip8.
Новый Samsung Galaxy Z Fold8 стал шире своего предшественника. В компании утверждают, что изменение должно сделать просмотр видео и чтение книг более комфортным. Остальные модели внешних изменений практически не получили.
В качестве внутренних изменений смартфоны получили обновленные процессоры и камеры. Кроме того, представители компании заявили о более глубоком внедрении искусственного интеллекта.
По подсчетам специалистов доля складных смартфонов среди всех устройств, проданных на российском рынке, составила около 1%. Подробнее о новинках Samsung и о том, насколько складные смартфоны популярны в России, — в видео РБК.
Читайте РБК Life в «Максе».