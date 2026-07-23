Навстречу легенде: Т2 добавил интернета «Русской Атлантиде»

Озеро Светлояр — одна из самых знаменитых природных достопримечательностей Нижегородской области. С этим местом связано множество легенд, но чаще всего вспоминают про Китеж-град. Согласно мифу, его жители, чтобы избежать нашествия вражеского войска, взмолились о спасении от неизбежного плена. Тогда город ушел под воду вместе с людьми, и теперь лишь чистый душой человек может увидеть его или услышать звон колоколов на берегу озера Светлояр. С тех пор этот водоем в народе называют «Русской Атлантидой».