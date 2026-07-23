Навстречу легенде: Т2 добавил интернета «Русской Атлантиде»

Нижний Новгород — Т2, российский оператор мобильной связи, запустил новую базовую станцию рядом со знаменитым озером Светлояр в Нижегородской области. Улучшение покрытия в селе Владимирское обеспечило высокое качество голосовой связи и мобильного интернета как для местных жителей, так и для многочисленных туристов и паломников.
Новая базовая станция Т2 установлена в населенном пункте в непосредственной близости от природного парка и самого озера Светлояр. Такой выбор локации для объекта позволил обеспечить стабильной связью территорию села, включая музей-заповедник «Град Китеж», школу и Дом культуры. В селе есть и туристическая инфраструктура, такая как гостевые дома и гостиница.
Улучшение качества связи на сельских территориях является важной частью технической стратегии Т2. Это не только служит драйвером развития туризма, но и повышает качество жизни людей, которые постоянно живут в сельской местности. Всего с начала года оператор ввел в эксплуатацию свыше 30 базовых станции в Нижегородской области. Благодаря планомерному развитию сети Т2 скорость мобильного интернета с начала года в среднем по области выросла на 25%.
Надежная связь в местах туризма и паломничества дает возможность ориентироваться по онлайн-картам, вызывать такси, а в экстренной ситуации — связаться с организатором экскурсии или экстренными службами. Местные жители при этом могут работать онлайн, смотреть видео в высоком качестве, покупать билеты на разные виды транспорта и пользоваться Госуслугами.
Озеро Светлояр — одна из самых знаменитых природных достопримечательностей Нижегородской области. С этим местом связано множество легенд, но чаще всего вспоминают про Китеж-град. Согласно мифу, его жители, чтобы избежать нашествия вражеского войска, взмолились о спасении от неизбежного плена. Тогда город ушел под воду вместе с людьми, и теперь лишь чистый душой человек может увидеть его или услышать звон колоколов на берегу озера Светлояр. С тех пор этот водоем в народе называют «Русской Атлантидой».
Алексей Сидоров, директор макрорегиона «Волга» Т2.
«Туристический потенциал Нижегородской области сосредоточен не только в региональном центре. Ежегодно тысячи путешественников открывают для себя наши уникальные природные достопримечательности, в числе которых, например, парк “Моховые горы”, Ичалковские пещеры или озеро Светлояр. Поэтому Т2 непрерывно работает над улучшением своего покрытия в регионе, чтобы открыть как можно больше его необычных локаций для туристов и местных жителей».
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