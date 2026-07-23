Объявлен поиск хозяина собаки, обнаруженной в пригородном поезде до Нижнего Новгорода

Сотрудники Волго-Вятской пригородной пассажирской компании (ВВППК) разыскивают хозяев собаки, которая ехала в поезде без сопровождения.
Четвероногого пассажира обнаружили разъездные билетные кассиры в составе № 6409, следовавшем по маршруту Заволжье — Нижний Новгород. Как показала внутренняя проверка, пес самостоятельно запрыгнул в вагон на станции Могилицы. Это собака породы джек-рассел-терьер.
Представители перевозчика обращаются к жителям региона и средствам массовой информации с просьбой помочь в распространении этой новости. Если кто-то узнал своего питомца или знает, чья это собака, необходимо связаться с представителями ВВППК. Сделать это можно через официальные личные сообщения компании в социальной сети «ВКонтакте» либо по телефону: +7 (831) 233−50−44.
Ранее сообщалось, что неизвестные оставили породистого кота в переноске около мусорных баков в Нижнем Новгороде.