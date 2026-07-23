В Карабаше Челябинской области прошел беговой марафон

Участники бегового марафона в городе Карабаше преодолели в общей сложности почти 16,2 тыс. км, сообщили в Министерстве экологии Челябинской области. Мероприятие прошло под эгидой акции «Выбираю чистый воздух», организованной в соответствии с целями нацпроекта «Экологическое благополучие».
Около двух тысяч любителей бега соревновались на дистанциях от 500 м до 45 км. Их маршруты пролегали вдоль городского пруда с «поющими» фонтанами до озера Серебры и обратно.
«Сегодня Южный Урал занимает второе место в общероссийском рейтинге акции “Выбираю чистый воздух”. Каждый преодоленный километр — это не только личная спортивная победа, но и поддержка экологического благополучия региона», — сказала заместитель министра экологии Челябинской области Марина Гартвик.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.