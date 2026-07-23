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На учениях под Калининградом летчики уничтожили условный укрепрайон

На учениях под Калининградом летчики Балтфлота уничтожили условный укрепрайон.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Самолеты Су-30СМ2 и Су-24М морской авиации Балтийского флота уничтожили укрепрайон условного противника на полигоне в Калининградской области, сообщила пресс-служба Балтфлота.

В плановом мероприятии боевой подготовки приняли участие около 100 военнослужащих, было задействовано до 10 самолетов, а также несколько десятков единиц специальной аэродромной и военной техники.

«Экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ2 и тактических фронтовых бомбардировщиков Су-24М морской авиации Балтийского флота нанесли высокоточные бомбоштурмовые удары и выполнили стрельбу из пушечного вооружения по наземным целям на полигоне в Калининградской области», — говорится в сообщении.

В ходе выполнения учебно-тренировочных полетов разыгрывались тактические эпизоды по отработке задач по предназначению: огневой поддержке мотострелковых подразделений, уничтожению заглубленных командных пунктов, скопления бронетехники и живой силы условного противника, а также ведению воздушной разведки.

«После вскрытия наземной обстановки летчики выполнили полеты в заданный квадрат и провели прицельное бомбометание по мишеням с применением практических авиабомб П-50Т и ОФАБ-250. Задачи практического прицельного бомбометания летчики выполнили по мишенному полю в восточной части Калининградской области», — сообщила пресс-служба Балтфлота.

Также экипажи отработали боевое маневрирование и уклонение от истребительной авиации и средств противовоздушной обороны условного противника. Также, в рамках полетных заданий, летчики многоцелевых истребителей Су-30СМ2 отработали задачи обнаружения и уничтожения мишеней, имитирующих аэродромную технику условного противника с использованием 23-мм пушечного вооружения.

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