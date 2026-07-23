В Светлогорске женщина оставила участника СВО без 181 тысячи рублей и потратила деньги на свои удовольствия

В Калининграде появился новый тип брачных аферисток. «Чёрные вдовы» стараются как можно быстрее выйти замуж за военнослужащего и оформить нотариальную доверенность на получение всех его выплат. «Клопс» выяснил, по какой схеме действуют мошенницы и кто попадает в их сети.