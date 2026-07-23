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В Светлогорске женщина оставила участника СВО без 181 тысячи рублей и потратила деньги на свои удовольствия

Вернуть выплаты военнослужащему пытаются через суд.

Источник: Клопс.ru

В Светлогорске знакомая участника СВО сняла с его карты 181,2 тысячи рублей, поступивших в качестве выплат. Об этом региональная прокуратура пишет в своём телеграм-канале в четверг, 23 июля.

Женщина забрала деньги в мае 2026 года и потратила их на свои нужды. Вернуть сумму военнослужащему теперь пытаются через суд — прокуратура потребовала взыскать её как неосновательное обогащение. Иск пока рассматривают, полиция проводит проверку.

В Калининграде появился новый тип брачных аферисток. «Чёрные вдовы» стараются как можно быстрее выйти замуж за военнослужащего и оформить нотариальную доверенность на получение всех его выплат. «Клопс» выяснил, по какой схеме действуют мошенницы и кто попадает в их сети.

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