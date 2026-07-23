Совет абитуриенту. В дирекции кампуса рассказали о том, как выбрать вуз

В Пермском крае продолжается приёмная кампания в вузах. Сайт perm.aif.ru расспросил и. о. руководителя дирекции межвузовского кампуса Пермского края Максима Ильина о том, что стоит учитывать абитуриентам при выборе высшего учебного заведения.
Ключевые направления.
В первую очередь эксперт при выборе вуза и специальности рекомендовал обратить внимание на те направления, которые соответствуют приоритетам экономического развития региона. Это важно для того, чтобы в процессе обучения пройти производственную практику у будущего работодателя, получить несколько сквозных квалификаций и компетенции, востребованные рынком труда. Так кампусные образовательные программы развиваются в синергии взаимодействия восьми вузов региона. Во-первых, это «Недра Пармы», к которым относятся напарвления подготовки, связанные с недропользованием.
«Подчеркну, что кампус — это не новый университет. Приведу пример программ “Недра” и “Технологии Пармы”. В их основе — образовательные программы Пермского Политеха по нефтегазовому делу, прикладной информатике, цифровому моделированию, которые будут насыщены новыми модулями и тематической специализацией. В планах три межвузовские лаборатории — инновационных технологий и оборудования для разработки трудноизвлекаемых запасов, химии и новых материалов в добывающей отрасли. Так же и остальные направления будут связаны с образовательными программами вузов-бенефициаров», — уточнил Максим Ильин.
Второе направление — «Технологии Пармы». Его специализация — роботизированные системы и цифровые двойники технологических процессов, систем и материалов.
Наука и исследования.
Третье направление — «Здоровье Пармы» — Межвузовские коллективы занимаются разработкой технологий и образовательных программ в области цифровой медицины, бионики и биотехнологий, хемоинформатики и цифрового конструирования лекарств. Это тематическое направление Пермского государственного медицинского университета и Фармацевтической академии. В Фармакадемии уже сегодня открыт набор на программы «Фармация» и «Биотехнологии», а это программы, которые будут реализовывать в кампусе.
Четвёртое направление — «Пространство Пармы», над которым работает Пермский государственнй национальный исследовательский университет и индустриальные партнёры. В продуктовую программу входят фотонные технологии, технологии вторичного использования промышленных отходов. Кроме того, в данном направлении создается молодежная ТИМ-лаборатория, в которой студенты получат сквозные компетенции технологий информационного моделирования.
Пятое направление «Душа Пармы». В нём участвуют Пермский педагогический университет и Пермский филиал Высшей школы экономики. Направление сфокусировано на развитии человеческого капитала: здесь создают передовые образовательные и воспитательные технологии, а также разрабатывают решения для креативных индустрий и туризма.
Кадры для края.
«Для нас очень важно, чтобы тематические специализации межвузовского кампуса работали на концепцию подготовки кадров для ключевых отраслей и предприятий региона. Поэтому на них остановили выбор, поэтому обучение именно по этим направлениям вузов мне видится перспективным для абитуриентов», — сказал Максим Ильин.
По его словам, в науке очень важен диалог между учёными, и кампус выступает такой междисциплинарной коммуникационной площадкой. Инфраструктура кампуса позволяет обеспечить академическую мобильность профессорско-преподавательского состава, приглашать в регион академических лидеров из ведущих вузов страны, чтобы студенты пермских вузов могли учиться у сильных наставников. Преемственность подходов, научного опыта, участие в реальных исследованиях — очень важная составляющая высшего образования.
«Кампус предполагает привлечение талантливой молодёжи, всех, кто хочет учиться, стать учёным, инженером, педагогом, предпринимателем. Вся инфраструктура кампуса заточена на это. Каждый должен найти себя в кампусе, не только студенты, но и школьники, и профессорско-преподавательский состав. Такой открытостью кампусы отличаются от закрытых советских академгородков, с которыми их иногда сравнивают», — подчеркнул эксперт.
Точка притяжения.
Научным наполнением кампуса занимаются 8 государственных пермских университетов (ПНИПУ, ПГГПУ, ПГНИУ, ПГМУ, ПГФА, НИУ ВШЭ — Пермь, ПГАТУ, ПГИК) и НОЦ «Рациональное недропользование». Сердце кампуса — учебно-лабораторный корпус с технопарком площадью 27 тысяч кв. м. Для размещения студентов строятся общежития гостиничного типа совокупно почти на 5 тысяч мест. Гостиница для преподавателей рассчитана на 329 мест.
Но современное образовательное пространство это не только аудитории и жильё, это еще и качественная досуговая среда, причём открытая для жителей и гостей города. Она включает в себя общественные пространства, стадион, физкультурно-оздоровительный комплекс с 50-метровым бассейном и конгресс-холл с концертным залом на 1000 мест.
«Выбирая место для поступления, абитуриентам стоит ориентироваться не только на престиж специальности или университета. Не менее значимы качество городской среды, уровень развития инфраструктуры, участие вуза в федеральных проектах, меры поддержки студентов, молодых ученых и исследователей, а также реальные перспективы трудоустройства в регионе. Сегодня, на мой взгляд, важно выбирать не просто университет, а смотреть шире — выбирать регион, где можно получить качественное образование, начать профессиональную карьеру, реализовать себя и комфортно жить», — резюмировал Максим Ильин.
Он добавил, что завершение строительства кампуса планируется на конец 2027 года.