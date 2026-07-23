Совет абитуриенту. В дирекции кампуса рассказали о том, как выбрать вуз

«Выбирая место для поступления, абитуриентам стоит ориентироваться не только на престиж специальности или университета. Не менее значимы качество городской среды, уровень развития инфраструктуры, участие вуза в федеральных проектах, меры поддержки студентов, молодых ученых и исследователей, а также реальные перспективы трудоустройства в регионе. Сегодня, на мой взгляд, важно выбирать не просто университет, а смотреть шире — выбирать регион, где можно получить качественное образование, начать профессиональную карьеру, реализовать себя и комфортно жить», — резюмировал Максим Ильин.