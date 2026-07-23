Жители Нижегородской области победили в конкурсе «Студенческий стартап»

«Конкурс “Студенческий стартап” позволяет молодым разработчикам сделать первый шаг от научной идеи к собственному технологическому бизнесу. Каждый победитель получит грант в размере одного миллиона рублей на реализацию своих проектов. Средства можно направить на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, приобретение оборудования, регистрацию интеллектуальной собственности, оплату труда и другие расходы, связанные со стартапом», — отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.