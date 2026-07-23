Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Нижегородской области победили в конкурсе «Студенческий стартап»

Они получили гранты на реализацию своих инициатив.

Гранты конкурса «Студенческий стартап» были получены авторами 37 проектов из Нижегородской области. Мероприятие проводится при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Конкурс “Студенческий стартап” позволяет молодым разработчикам сделать первый шаг от научной идеи к собственному технологическому бизнесу. Каждый победитель получит грант в размере одного миллиона рублей на реализацию своих проектов. Средства можно направить на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, приобретение оборудования, регистрацию интеллектуальной собственности, оплату труда и другие расходы, связанные со стартапом», — отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Программа направлена на поддержку студенческих стартапов, ориентированных на создание инновационной продукции, технологий и услуг с высоким потенциалом коммерциализации. Участниками могут стать учащиеся российских вузов. В течение года победителям предстоит зарегистрировать юридическое лицо, подготовить бизнес-план и выполнить ряд других обязательных условий, необходимых для запуска своего дела.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.