Жители Нижегородской области победили в конкурсе «Студенческий стартап»

Гранты конкурса «Студенческий стартап» были получены авторами 37 проектов из Нижегородской области. Мероприятие проводится при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Конкурс “Студенческий стартап” позволяет молодым разработчикам сделать первый шаг от научной идеи к собственному технологическому бизнесу. Каждый победитель получит грант в размере одного миллиона рублей на реализацию своих проектов. Средства можно направить на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, приобретение оборудования, регистрацию интеллектуальной собственности, оплату труда и другие расходы, связанные со стартапом», — отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.
Программа направлена на поддержку студенческих стартапов, ориентированных на создание инновационной продукции, технологий и услуг с высоким потенциалом коммерциализации. Участниками могут стать учащиеся российских вузов. В течение года победителям предстоит зарегистрировать юридическое лицо, подготовить бизнес-план и выполнить ряд других обязательных условий, необходимых для запуска своего дела.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.