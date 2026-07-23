Где в Воронеже отключат горячую воду? График на август 2026 года

В Воронеже продолжается подготовка к новому отопительному сезону. Графиком отключений горячей воды на август поделились в «РИР Энерго». В последний летний месяц ограничения затронут жителей всех районов города.
Железнодорожный район.
С 28 июля по 13 августа:
ул. Димитрова, 27, 51а, 51а к.1, 75, 79;
Ленинский пр-т, 124а, 124б, 126, 130, 132;
ул. Набережная, 1, 1а/1.
С 17 по 21 августа:
ул. Маршала Одинцова, 2, 4, 13, 15, 19, 21, 21а, 23, 25, 27;
ул. Богдана Хмельницкого, 19а, 20/1, 25, 30а, 34а, 50б, 54б, 64, 66, 68;
ул. Артамонова, 2а, 6а, 7, 8а, 9, 16, 20, 22, 24, 26, 30а, 34а, 36, 38а, 38 В, 40, 42;
ул. Архитектора Троицкого, 3, 5, 8;
Ленинский пр-т, 223, 227;
ул. Суворова, 116, 116а.
С 24 по 28 августа:
ул. Перевёрткина, 1/1, ½, ⅓, ¼, ⅙, 1/7, ⅛, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 2, 4, 6, 8, 10а, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31а, 32, 33, 35, 35/1, 37, 38, 39, 41, 42, 42а, 43, 44, 44а, 45, 46, 47, 48/1, 48/2, 49, 51, 52, 54, 56, 58, 60;
ул. 25 Января, 2, 2а, 4, 6, 8, 8а, 10, 12, 14, 14а, 16, 18, 20, 20а, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 32а, 34, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 70, 72;
Ленинский пр-т, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 144а, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155/1, 155/2, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173/1, 173/2, 177, 179, 181, 185, 187, 189, 193, 195, 203, 205, 213, 215, 215в;
ул. Остужева, 1, 1а, 3, 3а, 5, 5а, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 32а, 34, 36, 40, 42, 44, 46, 48, 50;
ул. Старых Большевиков, 2, 14, 16, 18, 20/1, 20/2, 44а;
ул. Зои Космодемьянской, 7, 9, 11, 13, 15, 19;
ул. Гаршина, 6, 10, 16, 21;
ул. Минская, 1, 1а, 2, 2 В, 17/1, 17/2, 19/1, 19/2, 21, 25, 25а, 27, 29, 31, 35;
ул. Серафимовича, 41а;
ул. Комсомольская, 27а;
ул. Суворова, 65.
Левобережный район.
С 3 по 6 августа:
ул. Менделеева, 4а, 25;
ул. Цимлянская, 1, 8;
пер. Цимлянский, 8а;
ул. Волго-Донская, 13, 16, 32;
ул. Костромская, 12, 13;
ул. Ростовская, 34, 50/3, 53, 53а, 58/1, 58/3, 58/4, 58/5, 58/7, 58/8, 58/10, 58/12, 58/17, 58/18, 58/19, 58/20, 58/21, 58/22, 58/23, 59, 59а, 61, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 73а, 74, 76, 80, 80а, 84, 86, 100а, 100б;
ул. Новосибирская, 16, 17, 19, 20, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 33а, 34, 36, 43, 43а, 45, 53, 55, 59, 61, 61д, 66;
ул. Танеева, 6, 8, 9, 10, 12;
ул. Ярославская, 20, 21, 23, 24, 28;
ул. Саврасова, 2;
ул. Лихачёва, 21, 25;
ул. Корейская, 6б, 6а;
ул. Чебышева, 1, 1а, 2, 2а, 3, 6, 6а, 8, 8а, 10а, 11, 12, 14, 16, 20, 22, 24;
ул. Корольковой, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 20.
С 10 по 13 августа:
Ленинский пр-кт, 3/2, 7/2, 7/3, 7/4, 8д, 10а, 11, 16/2, 21, 25/1, 32, 34, 39, 43, 45а, 49, 59а, 61а, 65, 71, 71а, 73, 73а, 75, 77, 96а, 96б, 100б, 105/2, 108а, 117, 117а;
ул. Набережная Авиастроителей, 4, 12, 14, 16, 18, 20, 20а, 22, 24, 26, 28, 28а, 38, 42, 44;
ул. Циолковского, 5а, 7/1, 7/2, 8, 19;
пер. Парашютистов, 4, 10;
пер. Гвардейский, 2, 4;
ул. Мопра, 2а, 3, 8б, 12а, 15, 15/1, 18б; 19/1, 75;
ул. Нижняя, 73;
ул. Ленинградская, 20, 22, 26, 26а, 28, 30, 55а, 68, 82 В 104, 108, 110, 114, 116а, 116б, 118а, 120б, 134, 136а, 136б;
ул. Димитрова, 2, 2а, 4, 6, 8, 56а, 70, 72, 74;
ул. Спортивная Набережная, 3, 4, 6, 7, 11, 13, 19, 23, 23б;
ул. Старых Большевиков, 90, 92, 92а, 94, 96;
ул. Ильича, 53, 55, 59, 61, 65, 67, 126, 128, 130, 132, 150;
ул. Порт — Артурская, 19, 21;
ул. Брусилова, 3в;
ул. Героев Стратосферы, 1, 9а, 13а;
ул. Кулибина, 13а;
ул. Меркулова, 1, 2, 4, 5;
ул. Раисы Беляевой, 2, 4, 6;
ул. Полины Осипенко, 19, 24;
пер. Ольховый, 2а, 2б, 2 В, 2 г, 2д, 2ж, 2з, 2е, 9, 9а, 9б, 11, 13.
С 28 июля по 8 августа:
ул. Героев Стратосферы, 9а, 13а;
ул. Раисы Беляевой, 2, 4, 6;
ул. Циолковского, 19;
ул. Полины Осипенко, 19, 24.
C 28 июля по 10 августа:
ул. Ленинградская, 26а;
ул. Димитрова, 2, 2а, 4, 6, 8, 20, 22, 56а, 70, 72, 74, 51а, 51/1, 27;
Ленинский пр-кт, 105/2, 117, 117а; 124а, 124б, 126, 130, 132;
ул. Спортивная Набережная, 3, 4, 6, 7, 11, 13, 19, 23, 23б;
ул. Старых Большевиков, 90, 92, 92а, 94, 96;
ул. Ильича, 53, 55, 59, 61, 65, 67, 126, 128, 130, 132;
ул. Порт — Артурская, 19, 21;
ул. Брусилова, 3в;
ул. Набережная, 1а, 1а/1.
C 24 по 28 августа:
ул. Туполева, 1, 2а, 3, 3а, 3б, 3 В, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 11б, 12, 13, 13б, 15, 15а, 15б, 16, 17, 19, 20, 21, 21а, 22, 23, 24, 25, 27, 27а, 28, 29, 31б, 38;
ул. Баррикадная, 5, 5а, 7, 7а, 9, 11, 13, 19, 23, 26, 28, 29а, 30, 35, 37, 41;
ул. Иркутская, 15а;
ул. Писарева, 1а, 3а, 11а, 13а, 17а, 17б, 17 В, 19а;
ул. Циолковского, 31, 113/1, 113/2, 113/3, 113/4, 129;
ул. Айвазовского, 2а;
ул. Волгоградская, 45, 47, 49, 51.
Коминтерновский район.
С 3 по 6 августа:
ул. Шишкова, 1, 4, 4а, 6, 8;
ул. Лидии Рябцевой, 28, 28а, 28б, 47/1, 50, 51а, 51б, 51 В, 53, 55;
пр-кт Труда, 4а, 6, 6/3, 6/4, 6/5, 8, 8а, 8б, 8 В, 68, 72, 139 б, 151, 155, 157, 159;
ул. 9 Января, 87, 110;
ул. Карпинского, 1, 2, 3, 4, 5, 6;
ул. Геращенко, 1, 3, 4;
ул. Загородная, 7, 7а, 15;
ул. Керамическая, 31, 33, 42;
ул. Подклетенская, 19, 21;
пер. Политехнический, 1, 2, 3, 4, 10, 14;
пер. Автогенный, 9, 11а, 13, 15, 17, 21;
ул. Багрицкого, 1;
ул. Машиностроителей, 13/1, 45;
ул. Электросигнальная, 4;
ул. Красных зорь, 38;
ул. Солнечная, 2, 10, 23, 27;
проезд Ясный, 4;
Московский пр-кт, 28, 30;
ул. 45-й Стрелковой Дивизии, 226, 226а, 226 В, 226д, 232/1, 247/1, 247/2, 247/3, 247/4, 247/6, 247 г, 247д, 247е, 247и, 251, 251к1, 251а, 251д, 253, 257, 259/1, 259/2, 259/4, 259/5, 259/6, 259/7, 259/8, 259/9, 259/10, 259/11, 259/12, 259/13, 259/14, 259/16, 263, 265, 265а, 267, 269, 271, 273, 275, 275б, 277, 281а, 283, 285;
ул. 9 Января, 211, 213, 217, 231е, 231д, 233а, 233б, 233 В, 233/8, 233/9, 233/12, 233/13, 233/14, 233/15, 233/16, 233/17, 233/18, 233/19, 233/20, 233/21, 233/22, 233/23, 233/24, 233/26, 233/27, 233/28, 233/32, 233/35, 233/40, 233/45, 254, 256, 258, 262/1, 262/2, 262/3, 262/6, 264, 264а, 266, 270, 270а, 270б, 272, 272б, 274, 276, 278, 280, 282, 282а, 284, 286, 286а, 286б, 288, 292, 294, 294а, 298, 298а, 300, 300б, 300/1, 300/2, 300/3, 300/4, 300/5, 302;
пер. Рамонский, 2;
пер. Аннинский, 1а;
ул. Жемчужная, 6д;
ул. Беговая, 203а, 219д, 219е, 219ж, 219/1, 219/2, 219/3, 223 В, 223/1, 223/2, 223/4, 225, 225а, 225в;
ул. Антонова-Овсеенко, 1, 1 В, 7 л, 9, 11, 13.
С 10 по 13 августа:
бульвар Победы, 1, 3, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 15а, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 23а, 22, 24, 25, 26, 28, 29а, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 41, 41а, 42, 43, 44, 46, 46б, 45а, 47, 48а, 49, 50, 50а, 50б, 50 В, 51, 51а;
ул. Генерала Лизюкова, 2б, 3, 6, 8, 8а, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 21, 23, 25, 28, 27, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 40, 42а, 43, 44, 46, 46а, 47, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 61 В, 63, 65, 66, 66а, 67, 69, 69а, 70, 70а, 71, 72, 73, 75, 76, 76а, 77, 78, 79, 80, 83, 85, 89, 91, 91а, 91б, 93, 93а, 95, 97, 99, 101, 103, 105;
ул. Жукова, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9;
ул. 60-й Армии, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 15, 17, 21, 22а, 22б, 23, 25, 26, 27, 29, 29а, 31;
Московский пр-кт, 82, 85, 90, 90/1, 90а, 91, 92, 92а, 92б, 93, 93/2, 94, 95, 96а, 97а, 97а/1, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 104а, 104б, 104 В, 105, 109, 109/1, 109а, 110а, 110б, 110 В, 110 г, 110д, 110е, 110и, 110 л, 111, 112, 113, 114;
ул. Шишкова, 73, 75, 95, 95а, 97, 99, 101, 103, 103а, 105, 105а, 107, 107а;
ул. Хользунова, 10, 10б, 12, 38, 38/1, 38/3, 38/4, 38/7, 38/8, 38/9, 38/10, 40а, 40б, 40 В, 40 г, 40д, 42 (общ.), 42д, 44 (общ.), 46 (общ.), 48, 50 (общ.), 54, 58, 60, 60б, 64, 64а, 66, 68, 70а, 72, 72а, 72б, 74, 76, 80, 82, 84, 88, 92, 94, 96, 98, 99б, 98 В, 100, 100 В, 102, 102 В, 107, 108, 109, 110, 110 В, 111, 112, 112 В, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 123, 125;
ул. Владимира Невского, 1, 1а, 1 В, 3, 4, 7, 8, 9, 9а, 10, 12, 12а, 13, 13б, 13 В, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 22, 22/1, 24, 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, 25/5, 25/6, 25/9, 25/10, 26, 28, 30, 32, 34, 34а, 35, 36, 36а, 38а, 38б, 40, 44, 46, 46/2, 46/3, 46/4, 49;
ул. Антонова-Овсеенко, 15, 19, 21, 23, 23а, 25а, 29, 31, 31а, 33, 35, 35 В, 35э, 48а;
ул. Новгородская, 121, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141;
пер. Ученический, 5;
ул. 60 лет ВЛКСМ, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 21, 23, 25, 29;
ул. Беговая, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 138а, 140, 142, 144, 148, 150, 152, 156, 158, 160, 162, 166, 168, 170, 172;
ул. 45-й Стрелковой Дивизии, 247/3, 249/1, 249/2, 249/3.
С 28 июля по 10 августа:
ул. Гайдара, 1а.
С 10 по 14 августа:
ул. 60-й Армии, 28, 35, 37;
ул. Владимира Невского, 25а, 25/7, 25/8, 25/11, 27, 31, 31а, 31б, 33, 33а, 35, 35а, 37, 38, 38/2, 38/3, 38 В, 38 г, 38д, 38е, 39б, 39д, 47, 48, 48 В, 48 г, 49, 51, 53, 55а, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 65а, 67, 69, 71, 79, 81, 81а, 83, 85, 85а, 85б;
ул. Мордасовой, 11а, 13, 15, 3, 3а, 5, 7, 7а, 9, 9а;
Московский пр-кт, 131а, 131б, 131 В, 117а, 117б, 117 В, 119, 123, 125, 127, 133, 137, 141;
ул. Шукшина, 13, 15, 17, 25, 29, 31;
ул. Маршала Жукова, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26;
бульвар Победы, 2, 4, 6.
С 4 по 17 августа:
ул. 45-й Стрелковой Дивизии, 62а.
Советский район.
С 3 по 6 августа:
ул. Домостроителей, 2, 4, 6, 7а, 8, 9а, 10, 12, 14, 14а, 20, 75, 77, 79;
ул. Маршака, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30;
ул. Пешестрелецкая, 58/1, 58/2, 58/3, 64, 66, 79а, 83, 91, 111, 141, 143, 145, 147, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165;
ул. Героев Сибиряков, 1, 3, 7, 9, 13, 15, 15а, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33/1, 33/2, 35, 37, 39, 41, 41а, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 55а, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 67а, 69, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 97, 99, 101, 103, 105;
ул. Юлюса Янониса, 1, 2, 3, 5, 6а, 7, 9, 9а, 10/2, 11, 11а, 12, 12а, 14, 14а, 15, 16, 17, 17а , 18, 22, 24;
ул. Дорожная, 1, 7, 7а, 9;
ул. Ворошилова, 38а, 48, 50;
бульвар Пионеров, 9, 10 В, 15, 17, 17б, 19а;
ул. Космонавтов, 22а.
С 3 по 6 августа:
ул. Героев Сибиряков, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 28, 30, 30а, 32, 34, 36, 36а, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54;
ул. Олеко Дундича, 1, 3, 7, 9, 11, 15, 17, 21;
пр-кт Патриотов, 1, 2, 2а, 3е, 4, 6, 7б, 8, 8а, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38;
ул. Молодогвардейцев, 4, 7, 8, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23;
ул. Южно-Моравская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12а, 14, 16, 20, 22, 24, 26;
ул. Путиловская, 1, 3, 5, 5а, 9, 9а;
ул. Кривошеина, 60, 62, 66, 68, 70, 72;
ул. Пешестрелецкая, 98, 100, 100а.
С 3 по 7 августа:
ул. Острогожская, 168/2, 168/3, 168/4, 168/5, 168 ₽, 168с, 168у;
ул. Курчатова, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 22а, 22б, 24, 26, 26б, 28, 28а, 32а, 36, 36а, 36б, 36 В, 36 г, 36д, 36е, 36и, 36 л;
ул. Теплоэнергетиков, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 15б, 15 В, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4;
ул. Междуреченская, 1а, 1б, 1 В, 1 г, 1д, 1ж, 1з, 1и.
С 17 по 21 августа:
ул. Антокольского, 2, 4, 6, 8, 10;
ул. Генерала Перхоровича, 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;
пер. Земнухова, 18а, 20а;
Космонавта Комарова, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8а, 8б, 10, 11, 12, 13, 14, 16;
ул. Краснозвёздная, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 32, 36, 38, 40, 42;
ул. Любы Шевцовой, 1, 3, 5, 5/1, 9, 11, 13, 15, 17, 17а, 19, 21, 25, 27, 29, 31;
ул. Олеко Дундича, 23, 25;
пр-кт Патриотов, 31, 31/1, 31/2, 40, 4а, 50, 50а, 50б, 50 В, 51, 57, 59, 61;
ул. Путиловская, 11, 13, 13а, 15, 15а, 17, 2/1, 2а, 7;
Фестивальный б-р, 11а, 15а, 19а, 1а, 23а, 25а, 7а;
ул. Шендрикова, 1, 2, 3, 5, 9, 10, 12, 13, 14, 15;
ул. Южно-Моравская, 9, 11, 13, 15, 15а, 15б, 17, 19, 19а, 21, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50/1, 50/2, 50/3, 50/4, 50/5, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 68/1, 70, 72, 74.
С 28 июля по 10 августа, а также с 24 по 28 августа:
ул. Фридриха Энгельса, 24а, 25б, 34, 33е;
ул. Комиссаржевской, 15;
ул. Карла Маркса, 45а, 74, 76, 98;
ул. 25-го Октября, 15, 31, 41а;
ул. Никитинская, 7, 16а;
ул. Студенческая, 34;
ул. Большая Стрелецкая, 20д;
ул. Станкевича, 45.
C 4 по 17 августа:
ул. Цюрупы, 1, 9.
С 28 июля по 10 августа:
ул. Средне-Московская, 6а;
ул. Арсенальная, 5/1.
С 21 июля по 3 августа:
ул. Кольцовская, 8.
Ленинский район.
С 28 июля по 10 августа, а также с 24 по 28 августа:
ул. Челюскинцев, 77, 84, 84а, 88, 101а, 101б, 101 В, 136а;
ул. 20 лет Октября, 30, 64, 66, 66а, 75, 76, 77, 77а, 78, 81, 88е, 91;
ул. Гродненская, 2, 65;
ул. Ворошилова, 1 В, 1 г; 1д, ⅓, ¼, ⅕, ⅙;
ул. Краснознамённая, 10, 12, 15;
ул. Платонова, 7; 11/1;
ул. Свободы, 10, 31;
ул. Кольцовская, 70;
ул. Куцыгина, 6, 21, 27;
ул. Красноармейская, 17, 27, 60;
ул. Станкевича, 38, 40, 45;
ул. Кирова, 8, 10, 22, 24;
ул. Пушкинская, 41, 45.