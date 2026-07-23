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В Челябинской области число стобалльников на ЕГЭ-2026 превысило 180

Данные приводит региональное министерство образования и науки.

Источник: dostup1.ru

«Почти 3 тыс. ребят решили пересдать ЕГЭ в дополнительные дни — 8 и 9 июля. По итогам пересдачи более 73% участников улучшили свой результат. Этот показатель остается относительно стабильным и на уровне 2025 года. Список ребят, набравших 100 баллов, увеличился на три человека (за экзамен по информатике)», — говорится в сообщении.

В регионе насчитывается 181 участник ЕГЭ, получивший 100 баллов по результатам экзаменов, в том числе 11 получили высший балл сразу по двум предметам.

Дополнительные дни для сдачи ЕГЭ были введены с 2024 года по инициативе Владимира Путина.