Россиянам рассказали о новых технологиях на вооружении у мошенников

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Мошенники обманывают россиян с помощью искусственного интеллекта, ведя разговоры в режиме реального времени, подделывая голоса и видео руководителей, коллег или родственников, предупредил основатель и руководитель компании «Кибербастион» Владислав Кокунцыков.
«Если раньше мошенники присылали заранее записанное видео или голосовое сообщение, то теперь они способны вести разговор практически в режиме реального времени, имитируя руководителя, коллегу или родственника. Такие технологии уже активно обсуждаются экспертным сообществом как новый этап социальной инженерии», — сказал Кокунцыков информационному порталу РИАМО.
По словам эксперта, мошенники все чаще взламывают доверие человека с помощью искусственного интеллекта, смещая фокус с технологий на психологию. Нейросети анализируют открытые источники и соцсети, создавая персонализированные сценарии обмана под конкретного человека, а поддельные сайты и страницы оплаты появляются в течение нескольких часов после запуска новых сервисов, пояснил Кокунцыков.
Кроме того, специалист отметил, что, помимо быстрых копий сайтов, злоумышленники также перешли к более сложным инструментам — они создают так называемые «фабрики доверия»: цифровые личности с историей публикаций и многомесячной активностью для длительного контакта с жертвой.
«Главный вывод остается неизменным: сегодня опасность представляют уже не только вредоносные программы, а убедительная цифровая имитация человека. Поэтому главным средством защиты становятся не только современные системы информационной безопасности, но и привычка перепроверять любую необычную просьбу по независимому каналу связи», — заключил Кокунцыков.