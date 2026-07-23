Россиянам рассказали о новых технологиях на вооружении у мошенников

«Если раньше мошенники присылали заранее записанное видео или голосовое сообщение, то теперь они способны вести разговор практически в режиме реального времени, имитируя руководителя, коллегу или родственника. Такие технологии уже активно обсуждаются экспертным сообществом как новый этап социальной инженерии», — сказал Кокунцыков информационному порталу РИАМО.