Кандидаты в депутаты Госдумы от ЛДПР оказались богаче конкурентов из «Справедливой России»

Предприниматель Армен Бежанян (округ № 62) в 2025 году получил доход в 12,5 млн руб. Он владеет большей частью долей в доме площадью 88,9 кв.м. У исполнителя роли Арменки в сериале «Реальные пацаны» две легковые машины — BMW 530 2019 года выпуска и Lexus ES 250 2017-го (их он приобрел в ноябре 2025-го за 3,8 и 2,3 млн руб. соответственно). На четырех счетах имеется 52,1 тыс. руб. Господин Бежанян владеет 100% в ООО «ТЕМП» и ООО «Главное Осинское лесное хозяйство». На сайте также содержится информация о покупке дочерью кандидата в депутаты Софией Бежанян квартиры за 8,1 млн руб.