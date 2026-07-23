Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В мэрии Краснодара заявили о запрете хранения бензина в гаражах

В Управлении муниципального контроля администрации Краснодара напомнили о действии особого противопожарного режима, введенного с 7 июля 2026 года.

Источник: Коммерсантъ

В этот период запрещено разводить костры, сжигать мусор и использовать открытый огонь. Особое внимание власти обратили на соблюдение требований при хранении горюче-смазочных материалов.

Как отмечают в мэрии, бензин, дизельное топливо и масла запрещено хранить в гаражах, на стоянках и под навесами. Исключение предусмотрено только для гаражей на садовых участках при условии соблюдения требований к вентиляции и мерам безопасности.

Как отмечают специалисты, пары топлива при недостаточном проветривании могут скапливаться в нижней части помещений, что повышает риск возгорания или взрыва даже при возникновении небольшой искры от электроприборов или инструментов.

В условиях действия особого противопожарного режима увеличиваются размеры штрафов за нарушение требований пожарной безопасности. Согласно статье 20.4 КоАП РФ, для граждан сумма взыскания может достигать 20 тыс. руб., для должностных лиц — 60 тыс. руб., для юридических лиц — 800 тыс. руб.

Жителей города призвали соблюдать требования пожарной безопасности и сообщать о выявленных нарушениях в МЧС или администрацию.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше