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В Прикамье сокращается число жалоб на ситуацию с топливом

Позитивная динамика появилась благодаря эффективной коммуникации краевого оперштаба с поставщиками и производителями бензина.

Число жалоб на ситуацию с топливом в Прикамье сократилось на 76%;

Как сообщили в краевом Центре управления регионом (ЦУР), за последнюю неделю местные жители направили 114 обращений, связанных с обстановкой на топливном рынке. Отмечается, что это в четыре раза меньше, чем неделей ранее.

В ЦУР отметили, что позитивная динамика появилась благодаря эффективной коммуникации краевого оперштаба с поставщиками и производителями бензина. Предприятия изменили графики и маршруты доставки, нарастили объёмы поставок горючего и наладили его бесперебойную отгрузку на заправки.

«ЦУР продолжает обрабатывать обращения граждан, аналитика оперативно направляется в краевой оперштаб», — отметили в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал о ситуации с топливом в регионе.