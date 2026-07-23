В Прикамье сокращается число жалоб на ситуацию с топливом

Число жалоб на ситуацию с топливом в Прикамье сократилось на 76%;
Как сообщили в краевом Центре управления регионом (ЦУР), за последнюю неделю местные жители направили 114 обращений, связанных с обстановкой на топливном рынке. Отмечается, что это в четыре раза меньше, чем неделей ранее.
В ЦУР отметили, что позитивная динамика появилась благодаря эффективной коммуникации краевого оперштаба с поставщиками и производителями бензина. Предприятия изменили графики и маршруты доставки, нарастили объёмы поставок горючего и наладили его бесперебойную отгрузку на заправки.
«ЦУР продолжает обрабатывать обращения граждан, аналитика оперативно направляется в краевой оперштаб», — отметили в пресс-службе ведомства.
Напомним, ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал о ситуации с топливом в регионе.