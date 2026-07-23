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В Нижегородской области ищут хозяина запрыгнувшей в электричку собаки

Чтобы вернуть питомца, ВВППК просит владельца выйти на связь.

В Нижегородской области разыскивают владельца собаки, которую нашли в пригородном поезде, сообщили в Волго‑Вятской пригородной пассажирской компании.

Сотрудники компании утром 23 июля обнаружили в электричке № 6409 (маршрут Заволжье — Нижний Новгород) джек‑рассел‑терьера — пёс ехал без сопровождения хозяина. Установлено, что животное зашло в вагон на станции Могилицы.

Чтобы вернуть питомца, компания просит владельца выйти на связь. Связаться с компанией можно одним из способов: через личные сообщения в соцсети «ВКонтакте» либо по телефону +7 (831) 233‑50‑44.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде пытаются найти постоянных хозяев для бездомного пса.