В Нижегородской области ищут хозяина запрыгнувшей в электричку собаки

В Нижегородской области разыскивают владельца собаки, которую нашли в пригородном поезде, сообщили в Волго‑Вятской пригородной пассажирской компании.
Сотрудники компании утром 23 июля обнаружили в электричке № 6409 (маршрут Заволжье — Нижний Новгород) джек‑рассел‑терьера — пёс ехал без сопровождения хозяина. Установлено, что животное зашло в вагон на станции Могилицы.
Чтобы вернуть питомца, компания просит владельца выйти на связь. Связаться с компанией можно одним из способов: через личные сообщения в соцсети «ВКонтакте» либо по телефону +7 (831) 233‑50‑44.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде пытаются найти постоянных хозяев для бездомного пса.