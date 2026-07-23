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Похороны ведущего Максима Сырникова пройдут в Петербурге

Сырников был известен как кулинарный блогер и популяризатор традиционной русской кухни.

Источник: Комсомольская правда

Прощание с телеведущим и блогером Максимом Сырниковым пройдет в Петербурге. Об этом сообщили на телеканале «Спас», где он вел программу «Монастырская кухня».

— Местом погребения предварительно выбрано Северное кладбище, — уточняют журналисты.

Сырников скончался 22 июля в возрасте 60 лет. Причиной смерти стали осложнения после тяжелой аварии, в которую он попал в конце 2023 года. Несмотря на лечение, последствия травм оказались фатальными.

Рецепты и передачи Максима Сырникова пользовались популярностью у зрителей. На телеканале «Спас» он вел программу о православных кулинарных традициях.

Дата и время прощания пока не объявлены, решаются организационные вопросы. Сырников запомнился зрителям как человек, который возвращал забытые рецепты и рассказывал о культуре питания на Руси.