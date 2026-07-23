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Сообщества «375 бригада»* и «Балкенройц»* включили в список экстремистских

Сообщества «375 бригада» и «Балкенройц» включили в перечень экстремистских в РФ.

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Два экстремистских сообщества, «375 бригада»* и «Балкенройц»*, включены в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга.

«Перечень террористов и экстремистов (включенные)… Организации: экстремистское сообщество “375 Crew”*, что в переводе означает “375 Бригада”*, созданное Носенко* Данилой Сергеевичем, в составе Форопонова* Данилы Александровича, Ганжулы* Анатолия Анатольевича и Власенко* Андрея Павловича», — говорится в перечне.

Также в список внесено сообщество «Балкенкройц»*, на немецком «Balkenkreuz»* — опознавательный знак вермахта и его подразделений в годы Второй мировой войны, руководитель организации — Степан* Антонов.

Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.

*включены в перечень террористов и экстремистов в РФ.