Как правильно сушить чеснок и где его хранить

Чтобы быстро очистить большое количество зубчиков, есть удобный способ с использованием банки. Сначала разделите головку: положите ее на доску донцем вверх и надавите плоской стороной ножа — она легко распадается на зубчики. Затем сложите очищенные зубчики в литровую банку примерно на треть, плотно закройте крышкой и энергично встряхивайте вертикально около минуты. Вся шелуха отделится, и останется только выбрать чистые зубчики. Вместо банки можно взять две глубокие миски одинакового размера.