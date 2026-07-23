К 2030 году в России откроют более 700 новых молодежных лабораторий

«Кампус УрФУ — один из крупнейших современных университетских объектов — более 365 тыс. кв. м. В него входят пять общежитий, общественный и медицинский центры, три учебных корпуса, современные спортивные и игровые площадки. Общежития и общественный центр работают уже три года — это наследие Международного фестиваля университетского спорта. Три учебных корпуса начнут работу осенью. В Центре цифровой трансформации будет создана среда, где можно будет находить единомышленников, 24/7 проводить эксперименты, а в перспективе — бесшовно начинать карьеру на приоритетных для экономики области предприятиях», — рассказали в пресс-службе кампуса.