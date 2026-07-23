К судебному спору об аварии с буксиром на Городецком шлюзе подключили экспертов

Инцидент произошел 20 июля 2023 года: буксир Волжского пароходства с двумя баржами повредил верхние рабочие ворота камеры шлюза. По данному факту в отношении капитана буксира Вячеслава Батькова расследовалось уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшем причинение крупного ущерба (ч. 1 ст. 263 УК РФ), которое прекратили в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности. В конце 2025 года администрация Волжского бассейна решила взыскать ущерб и подала арбитражный иск.