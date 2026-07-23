В Нижегородской области раскрывают тайны древнего народа мурома

Работа археологов — это не только наука, но и соприкосновение с культурными традициями и даже легендами. В экспедиции на муромском могильнике исследователи проводили традиционный обряд задабривания духов предков — оставляли приготовленную пищу, ленточки на деревьях, иногда даже немного алкоголя. А в замен просили разрешения продолжить работу. Заведующая отделом истории Нижегородского музея-заповедника Татьяна Кузьмина поясняет, что для финно-угорских народов особое отношение к местам захоронений и священным местам было неотъемлемой частью культуры.