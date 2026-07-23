В Нижегородской области раскрывают тайны древнего народа мурома

Между деревнями Чулково и Звягино в Вачском районе Нижегородской области раскинулось поле, где под слоем земли скрыта история финно-угорского народа мурома, населявшего эти земли более тысячи лет назад. Археологи Нижегородского музея-заповедника ведут здесь раскопки могильника и по крупицам узнают о жизни, верованиях и обычаях этого древнего этноса. О том, что удалось найти, рассказывает Pravda-nn.ru.
О существовании могильника долгое время никто не догадывался, но в 2022 году в музей обратились местные жители и рассказали, что кто-то выкапывает из земли необычные бронзовые украшения. Приехав на место, археологи столкнулись с последствиями деятельности «черных копателей».
Руководитель экспедиции Анастасия Швецова вспоминает, что на поле нашли яму, куда грабители выбросили «ненужные» предметы: бутылковидные привески, сломанные браслеты, лунницы и фрагменты украшений. Для ученых это стало бесценным источником знаний и отправной точно для исследования. Первые разведочные раскопки подтвердили, что нашелся крупный могильник муромы возрастом в несколько столетий.
Директор Нижегородского музея-заповедника Юрий Филиппов сообщил, что археология является практически единственным способом узнать о муроме что-либо, ведь письменных свидетельств о них почти не сохранилось. Каждое найденное изделие помогает воссоздать образ этого народа.
Первым делом на раскопках специалисты ищут отличающийся по цвету и структуре участок земли, так называемое пятно погребения, рассказал младший научный сотрудник музея Иван Кошин. Когда в древности копали могилу, слои грунта перемешивались, и после засыпки цвет почвы в этом месте менялся. Нетронутая земля остается однородной, а заполнение могилы выделяется на ее фоне.
Работа ведется предельно аккуратно: сначала археологи фиксируют границы погребения, затем снимают грунт тонкими слоями, документируя каждый этап (фотографируют и составляют чертежи), и после этого появляются первые находки.
За годы раскопок ученые обнаружили более сотни захоронений. Многие из них относятся к IX веку, но в этом году были найдены погребения более раннего периода — конца VII — начала VIII века. Это позволяет исследователям заглянуть в самые ранние этапы формирования культуры и костюма муромы.
Научный руководитель экспедиции Ольга Зеленцова отмечает особую ценность в предметах, которые помогают определить возраст захоронения, например, по застежкам сюльгамам. Уже найдены две такие застежки, и ученые надеются с помощью них узнать больше о погребениях.
Среди находок — сердоликовые и стеклянные бусины, свидетельствующие о дальних торговых связях муромы. Некоторые украшения могли попасть сюда по древним торговым маршрутам.
Также находят элементы женского костюма: височные кольца, браслеты, нагрудные украшения, шумящие подвески и детали головных уборов. По словам Ольги Зеленцовой, височные украшения были практически у всех женщин — это своего рода характерный атрибут. В богатых погребениях встречается полный набор украшений, в более скромных — лишь несколько элементов.
Есть и необычные находки в женских захоронениях — инструменты для литья (льячки и формы для изготовления украшений). Это может свидетельствовать о том, что женщины муромы сами участвовали в создании декоративных элементов одежды.
В мужских погребениях находят оружие и статусные предметы — наконечники копий, топоры, поясные наборы с бронзовыми накладками. Как отмечает исследовательница, воинские пояса с пряжками и накладками из цветного металла в свое время буквально сверкали.
Одной из самых ярких находок сезона стало женское погребение, позволяющее отчетливо представить облик женщины первой половины VIII века. В раскопе видны элементы головного убора (часть налобного венчика: кожаная основа с бронзовыми украшениями), нагрудные украшения, браслеты, пояс, нож и металлические детали одежды.
Головные жгуты, которые раньше считались отдельным элементом декора, по новым данным, могли быть частью сложной прически. Ученые полагают, что под спирали вплетались волосы, и женщина создавала над головой конструкцию из собственных волос, кожаных лент и металлических деталей. Височные кольца крепились не к ушам, а к головному убору.
На груди женщины обнаружена нагрудная бляха с крышечкой. Назначение этого предмета пока остается предметом споров, но есть гипотеза, что крышечка могла быть связана с представлениями о душе (она могла помочь душе покинуть тело и перейти в иной мир). По количеству украшений можно предположить, что женщина либо занимала высокое положение, либо это был праздничный костюм.
Для мурома такое количество украшений было оберегом: у финно-угорских народов шумящие украшения выполняли защитную функцию. Как поясняет реконструктор Анна, их звон должен был отпугивать злых духов. Особую роль играли подвески в виде животных. Например, утка считалась священным животным, также встречаются украшения в форме коня.
Работа археологов — это не только наука, но и соприкосновение с культурными традициями и даже легендами. В экспедиции на муромском могильнике исследователи проводили традиционный обряд задабривания духов предков — оставляли приготовленную пищу, ленточки на деревьях, иногда даже немного алкоголя. А в замен просили разрешения продолжить работу. Заведующая отделом истории Нижегородского музея-заповедника Татьяна Кузьмина поясняет, что для финно-угорских народов особое отношение к местам захоронений и священным местам было неотъемлемой частью культуры.
Экспедиции порождают и свои мифы. Например, после вскрытия богатого женского погребения один из участников экспедиции получил бытовую травму — так в коллективе родилась легенда о недовольной «принцессе». Другая история связана с мужским погребением: каждый раз, когда археологи приступали к расчистке, начинался ливень. Конечно, это можно объяснить совпадением, но в полевых условиях такие совпадения воспринимаются особенно остро.
При этом ученые признают, что вопрос о вскрытии древних захоронений имеет и моральную сторону. С точки зрения христианской традиции останки должны покоиться в мире, но в то же время для науки могильники — главный источник сведений о материальной культуре народа. Без исследований эти знания были бы навсегда утрачены.
После извлечения из земли все артефакты отправляются на реставрацию. Художник-реставратор НГИАМЗ Дмитрий Таловин рассказывает, что некоторые предметы настолько хрупки, что вытаскивать их приходится вместе с грунтом — «монолитом».
Иногда от металлического предмета остается лишь оболочка, которую не стоит трогать руками. Поэтому находку сначала укрепляют специальными составами, а затем продолжают работу в лаборатории. Лучше всего в земле сохраняется металл, тогда как органические материалы обычно не доходят до наших дней.
В раскопках также участвуют волонтеры. Для участия не требуется специального образования, всему обучают на месте. Работа не кажется монотонной: деятельность постоянно меняется, есть возможность наблюдать за работой профессионалов и общаться с единомышленниками.
По завершении исследований все артефакты отправятся на дальнейшее изучение, а участок закроют землей. Примерно через полтора-два года из найденных предметов планируют создать отдельную выставку.