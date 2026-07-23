На Дону могут запретить «пивнушки» в многоэтажках

На сайте правительства Ростовской области опубликован документ с предложением запретить размещение пивных заведений в многоквартирных домах. Власти рассматривают возможность принять поправки до 1 января 2027 года.
Основной повод для инициативы — конфликты жильцов с посетителями таких точек и постоянный шум во дворах. По данным властей, в первом квартале 2026 года свыше 80% жалоб от граждан касались именно этой проблемы.
Ещё одна причина — вопросы к качеству продукции. За январь — март 2026 года инспекторы изъяли 1500 литров пива без надлежащих документов, подтверждающих легальность производства. При этом 800 литров пришлось на торговые объекты, расположенные в многоэтажках.