Региональный этап игры «Семейная зарница» прошел в Курганской области

Загородный оздоровительный лагерь «Космос» в Курганской области стал площадкой для регионального этапа всероссийской игры «Семейная зарница». Соревнования были организованы в соответствии с целями нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в комитете по молодежной политике региона.
В мероприятии приняли участие семейные команды. На протяжении всего дня они проходили маршрутную квест-игру. Участники демонстрировали способность мыслить логически, а также навыки физической подготовки и командной работы.
Программа включала несколько этапов. На каждом из них участникам нужно было оперативно принимать решения, распределять обязанности внутри команды и четко выполнять задания. Испытания были направлены не только на проверку знаний и навыков, но и на укрепление взаимодействия между взрослыми и детьми.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.