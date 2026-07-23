Региональный этап игры «Семейная зарница» прошел в Курганской области

Программа включала несколько этапов. На каждом из них участникам нужно было оперативно принимать решения, распределять обязанности внутри команды и четко выполнять задания. Испытания были направлены не только на проверку знаний и навыков, но и на укрепление взаимодействия между взрослыми и детьми.