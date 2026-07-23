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Региональный этап игры «Семейная зарница» прошел в Курганской области

Соревнования состоялись в загородном оздоровительном лагере «Космос».

Загородный оздоровительный лагерь «Космос» в Курганской области стал площадкой для регионального этапа всероссийской игры «Семейная зарница». Соревнования были организованы в соответствии с целями нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в комитете по молодежной политике региона.

В мероприятии приняли участие семейные команды. На протяжении всего дня они проходили маршрутную квест-игру. Участники демонстрировали способность мыслить логически, а также навыки физической подготовки и командной работы.

Программа включала несколько этапов. На каждом из них участникам нужно было оперативно принимать решения, распределять обязанности внутри команды и четко выполнять задания. Испытания были направлены не только на проверку знаний и навыков, но и на укрепление взаимодействия между взрослыми и детьми.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.